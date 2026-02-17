Le médicament oculaire d'Ocular Therapeutix est supérieur à l'Eylea de Regeneron dans un essai de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les mouvements d'actions au paragraphe 11)

Ocular Therapeutix OCUL.O a déclaré mardi que son médicament expérimental contre les maladies oculaires était plus efficace pour aider les patients à maintenir leur vision que le traitement approuvé Eylea de Regeneron REGN.O dans un essai de stade avancé.

La société basée dans le Massachusetts a déclaré que pour la première fois, un médicament expérimental pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide a montré de meilleurs résultats qu'un traitement approuvé dans un essai répondant aux normes strictes de la FDA.

Cette affection oculaire chronique, l'une des principales causes de cécité chez les personnes âgées, provoque une vision floue ou une tache aveugle dans le champ visuel du patient.

L'essai a porté sur 344 patients atteints de DMLA humide nouvellement diagnostiquée et a démontré que le médicament d'Ocular, Axpaxli, était plus performant qu'Eylea, l'un des traitements les plus utilisés pour cette maladie.

Environ 74 % des patients ayant reçu une dose unique de 0,45 mg d'Axpaxli ont conservé leur vision après 36 semaines, contre près de 56 % de ceux ayant reçu une dose unique de 2 mg d'Eylea. Après un an, près de 66 % des patients ayant reçu Axpaxli ont conservé leur vision, contre moins de la moitié des patients du groupe témoin.

Le médicament a également permis un meilleur contrôle des fluides dans l'œil, une mesure clé de la gestion de la maladie.

Ocular a déclaré que de nombreux patients sous Axpaxli n'ont pas eu besoin d'injections "de secours" supplémentaires pendant près d'un an, ce qui suggère que le traitement pourrait réduire le nombre de visites cliniques nécessaires.

Pravin Dugel, directeur général de la société, a déclaré que ces résultats constituaient "l'une des avancées les plus importantes de ces dernières années dans le domaine de la rétine".

Selon la société, la DMLA humide touche environ 1,7 million d'Américains et entraîne une perte de vision due à une croissance anormale des vaisseaux sanguins dans la rétine.

Ocular a déclaré qu'elle prévoyait de discuter des données avec la Food and Drug Administration des États-Unis et qu'elle comptait soumettre une demande de mise sur le marché en fonction des résultats.

Les actions d'Ocular, qui ont gagné près de 39 % en 2025, ont plongé d'environ 30 % dans les échanges avant la mise sur le marché.