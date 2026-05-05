Le médicament de Viridian contre les maladies oculaires s'avère bénéfique pour les patients atteints de maladies chroniques dans le cadre d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddhi Mahatole

Viridian Therapeutics VRDN.O a annoncé mardi que son médicament expérimental contre la maladie oculaire thyroïdienne avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints d'une forme chronique de la maladie.

Selon la société, le médicament, l'elegrobart, a considérablement réduit le gonflement des yeux chez les patients atteints d'une maladie oculaire thyroïdienne de longue date lorsqu'il était administré par injection sous-cutanée toutes les quatre ou toutes les huit semaines, par rapport au placebo.

À 24 semaines, 50 % des patients suivant le schéma posologique de quatre semaines et 54 % de ceux suivant le schéma de huit semaines ont constaté une amélioration de l'exophtalmie, contre 15 % des patients recevant le placebo.

L'étude a également montré des améliorations au niveau de la vision double, un symptôme courant et invalidant de la maladie. Soixante et un pour cent des patients suivant le schéma posologique de quatre semaines ont constaté une amélioration de leur vision double, contre 38 % dans le groupe placebo.

Ces résultats font suite à d’autres données de phase avancée publiées en mars issues d’une autre étude menée chez des patients atteints d’une ophtalmopathie thyroïdienne active, dans laquelle l’elegrobart avait atteint son objectif principal mais n’avait pas répondu à certaines attentes des investisseurs en matière d’efficacité, ce qui avait déclenché une forte chute du cours de l’action.

La maladie oculaire thyroïdienne, ou TED, est une affection auto-immune provoquant une inflammation, un gonflement et une accumulation de graisse derrière les yeux, entraînant souvent un exophtalmie, des douleurs, des rougeurs et une vision double.

La TED active se caractérise par une inflammation aiguë et des douleurs pouvant durer de plusieurs mois à plusieurs années, tandis que la TED chronique correspond à une phase stable au cours de laquelle des symptômes tels que le bombement des yeux ou la vision double persistent sans gonflement actif.

« La simplicité et la commodité inégalées d'Elegrobart pourraient stimuler de manière unique l'expansion du marché vaste et mal desservi de la TED chronique », a déclaré le directeur général Steve Mahoney dans un communiqué.

S'il est approuvé, l'Elegrobart pourrait offrir un traitement pratique à domicile en seulement trois doses pour les patients atteints de TED active ou chronique, a indiqué la société.

Viridian prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour l'Elegrobart au cours du premier trimestre 2027.

Le seul traitement approuvé pour la TED est le médicament intraveineux Tepezza d'Amgen AMGN.O .