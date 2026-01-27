Le médicament de Roche contre l'obésité affiche une perte de poids de 22,5 %, alors que la société cherche à rattraper Lilly et Novo

Un médicament de Roche contre l'obésité entraîne une perte de poids de 22,5 % lors d'un essai de phase II

Roche veut rattraper Lilly sur le marché de l'obésité, qui pèse 150 milliards de dollars

Les investisseurs sont tièdes face aux résultats du CT-388 sur un marché encombré

Le médicament expérimental de Roche ROG.S contre l'obésité, qui fonctionne de manière similaire au Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , a produit une perte de poids de 22,5 % dans un essai de phase intermédiaire, soutenant les efforts du fabricant suisse de médicaments pour rattraper ses rivaux dominants.

La société a déclaré mardi que le taux d'efficacité de la phase II - ajusté pour tenir compte de l'effet placebo - reflétait 48 semaines de traitement et était basé sur les participants qui ont pleinement suivi le régime de traitement.

En tenant compte des patients qui ont pris du retard par rapport au plan de traitement, la perte de poids ajustée pour l'effet placebo était de 18,3 %. L'entreprise a déclaré qu'un traitement plus long donnerait probablement de meilleurs résultats.

Le CT-388, médicament expérimental de Roche contre l'obésité, injecté une fois par semaine, est un double agoniste des récepteurs GLP-1/GIP qui régule la glycémie et réduit l'appétit. Il appartient à la même catégorie que le Zepbound de Lilly, également connu sous le nom de tirzepatide et de Mounjaro, qui est leader sur le marché.

Le CT-388 a été acquis par Roche dans le cadre du rachat de la société biotechnologique américaine Carmot Therapeutics en 2023 pour un montant de 2,7 milliards de dollars.

LES RÉSULTATS VALIDENT DEUX ESSAIS DE PLUS GRANDE ENVERGURE QUI DOIVENT DÉBUTER

Roche a déclaré que les résultats, basés sur la plus forte des cinq doses testées, validaient ses choix pour deux essais de phase III plus importants qu'elle a conçus à la fin de l'année dernière et qui doivent commencer ce trimestre.

Roche, dont les actions ont été soutenues par les résultats positifs d'essais sur la sclérose en plaques et le cancer du sein, a des ambitions coûteuses pour rattraper Lilly et Novo Nordisk NOVOb.CO sur un marché des médicaments contre l'obésité qui, selon certains analystes, pourrait atteindre 150 milliards de dollars par an d'ici le début des années 2030.

Les investisseurs ont accueilli les résultats de l'essai avec tiédeur, les actions gagnant 0,5 % dans les échanges matinaux, car il faudra des années avant que le médicament ne soit lancé sur un marché déjà encombré.

"Les données principales publiées aujourd'hui placent le CT-388 à peu près dans la même catégorie d'efficacité que le Zepbound", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note de recherche.

ROCHE ESPÈRE QUE SON MODE D'ACTION EST SUPÉRIEUR

Manu Chakravarthy, responsable du développement de Roche dans les domaines cardiovasculaire, rénal et métabolique, a déclaré que l'entreprise continuait d'espérer que le CT-388 offrait un mode d'action supérieur.

"L'absence de plateau et cette trajectoire linéaire très raide reflètent probablement ce potentiel d'efficacité supérieure", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que ce résultat renforçait encore "l'engagement de Roche dans ce domaine".

Roche a six médicaments candidats à l'essai pour le traitement de l'obésité et des affections connexes telles que le diabète de type 2 et l'hypertension, qui pourraient tous être lancés d'ici à 2030.

Elle prévoit que trois d'entre eux pourraient devenir des produits phares dont le chiffre d'affaires annuel dépasserait le milliard de dollars.