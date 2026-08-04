Le médicament de Rhythm semble prometteur pour traiter les troubles de poids liés aux tumeurs cérébrales, selon une étude à petite échelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'essai clinique au paragraphe 1)

Rhythm Pharmaceuticals RYTM.O a déclaré mardi que son médicament expérimental, administré par injection hebdomadaire, avait contribué à réduire le poids corporel de patients atteints d'une forme rare d'obésité causée par des lésions cérébrales, selon les données préliminaires d'une étude en cours portant sur 11 patients.

Voici les détails:

* Cet essai clinique de phase intermédiaire évaluait le médicament RM-718 chez des patients atteints d’obésité hypothalamique acquise, une affection pouvant survenir après un traitement anticancéreux ayant endommagé la partie du cerveau contrôlant la faim et le poids. Elle se distingue de l’obésité courante liée à l’alimentation et au mode de vie.

* Parmi les patients inclus dans l’étude, les sept qui ont suivi le traitement pendant 16 semaines ont vu leur indice de masse corporelle (IMC) – une mesure de la graisse corporelle basée sur la taille et le poids – baisser en moyenne de 11,6 %.

* “Ces résultats encourageants suggèrent que le RM-718 a le potentiel d’entraîner des réductions cliniquement significatives de l’IMC chez les patients” atteints de cette pathologie, a déclaré David Meeker, directeur général de Rhythm.

* Le RM-718 agit en activant un récepteur cérébral appelé MC4R, qui contribue à réguler la faim et le métabolisme.

* La société a indiqué que la réduction de l’IMC était similaire aux résultats observés avec ses autres médicaments contre l’obésité, le setmélanotide injectable une fois par jour, commercialisé sous le nom de marque Imcivree, et le médicament expérimental bivamélagon, sur une période comparable.

* Deux patients ont arrêté le traitement par le RM-718 en raison d’effets indésirables, notamment des nausées et des problèmes au niveau du site d’injection, tandis qu’un patient s’est retiré de la phase d’extension de l’essai.

* Par ailleurs, Rhythm a publié un chiffre d’affaires total de 71,3 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 46,9 % par rapport aux 48,5 millions de dollars enregistrés un an plus tôt.