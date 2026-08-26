Le médicament de Revolution contre le cancer du pancréas, qui sauve des vies, obtient une autorisation accélérée de la FDA

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* Aux États-Unis, Revolution fixe le prix du Rasonque à 39 800 dollars pour un traitement de 30 jours

* La FDA a évalué ce médicament dans le cadre d’une procédure accélérée visant à réduire les délais à un ou deux mois

* Les médecins estiment que le ciblage de la voie RAS pourrait révolutionner la prise en charge du cancer du pancréas

(Ajout d'un graphique, d'un commentaire de la direction au paragraphe 10 et des commentaires de médecins aux paragraphes 15 à 19) par Padmanabhan Ananthan et Christy Santhosh

La FDA américaine a approuvé l’ RVMD.O , un médicament révolutionnaire contre le cancer du pancréas développé par Revolution Medicines, après qu’il a démontré, lors d’un essai clinique à grande échelle, qu’il doublait le taux de survie des patients atteints d’une forme avancée de la maladie, offrant ainsi un nouvel espoir aux personnes touchées par ce cancer mortel.

Ce comprimé à prise unique quotidienne, qui sera commercialisé sous le nom de Rasonque, a été autorisé pour le traitement du cancer du pancréas métastatique chez les patients ayant déjà reçu un traitement ou ne pouvant pas bénéficier d’une chimiothérapie combinée. Ce médicament est conçu pour bloquer plusieurs formes de la protéine RAS, qui contribue à la croissance tumorale dans de nombreux cancers du pancréas.

Revolution a indiqué que le médicament est désormais disponible aux États-Unis au prix de 39 800 dollars pour un traitement de 30 jours. La société a ajouté qu’elle mettrait également en place un dispositif d’aide financière.

Lorsque Revolution a annoncé en avril les résultats des essais cliniques de ce médicament, cela a déclenché une vague de demandes . La FDA a rapidement accordé un accès anticipé à ce traitement dans le cadre de son programme d’usage compassionnel, qui permet aux patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles de bénéficier de traitements expérimentaux en dehors des essais cliniques avant leur autorisation par l’autorité de régulation.

Ce traitement a déjà permis à certains patients bénéficiant d’un accès anticipé au médicament de trouver un répit face aux effets néfastes de la chimiothérapie.

Barbara Andes, 88 ans, de Fullerton, en Californie, qui a commencé à le prendre en juillet après une année de chimiothérapie, a déclaré que ce médicament lui avait permis de reprendre ses activités habituelles et lui avait causé beaucoup moins de nausées et de fatigue.

“Cela va désormais ouvrir la voie, sur le plan commercial, à beaucoup, beaucoup plus de personnes qui souffrent”, a déclaré Mme Andes. “C’est une aubaine.”

EXAMEN ACCÉLÉRÉ

Ce médicament a bénéficié du nouveau processus d’examen accéléré de la Food and Drug Administration , conçu pour réduire les délais de 10 à 12 mois habituels à seulement un ou deux mois.

“Cette autorisation vient couronner plus d’une décennie de travaux consacrés au cancer du pancréas, principalement aux formes de la maladie liées au gène RAS, et à l’un des défis les plus difficiles en médecine, en biologie du cancer et en recherche pharmaceutique”, a déclaré Mark Goldsmith, directeur général de Revolution.

Les investisseurs se sont rués sur Revolution, anticipant que le Rasonque pourrait devenir une nouvelle option thérapeutique majeure, ce qui a fait grimper le cours de l’action de la société de 166 % cette année. Cette autorisation était largement attendue et l’action Revolution est restée relativement stable à 211,70 dollars.

Les analystes de RBC Capital Markets ont indiqué que cette autorisation rapide, associée aux plus de 2 000 patients déjà inscrits au programme d’accès élargi, pourrait contribuer à générer un chiffre d’affaires estimé à 28 millions de dollars aux États-Unis dans le domaine du cancer du pancréas au troisième trimestre. Les ventes du quatrième trimestre pourraient atteindre 148 millions de dollars.

À plus long terme, les analystes ont estimé que le médicament pourrait générer 11,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel à l’échelle mondiale. L’American Cancer Society estime qu’environ 67 350 patients recevront un diagnostic de cancer du pancréas cette année.

LES MÉDECINS SALUENT CETTE AVANCÉE MAJEURE

Les médecins s’attendent à ce que le Rasonque transforme leur approche d’une maladie jusqu’ici très difficile à traiter.

“Ce n’est que la partie émergée de l’iceberg de ce que nous allons voir en matière de ciblage de la voie RAS pour le cancer du pancréas”, a déclaré Rachna Shroff, chef du service d’hématologie et d’oncologie au Centre de cancérologie de l’Université de l’Arizona.

“Non seulement les patients ont vécu plus longtemps, mais leur qualité de vie s’est améliorée”, a ajouté Mme Shroff, soulignant que les patients avaient suivi ce traitement plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait avec une chimiothérapie.

Peter Hosein, directeur adjoint de la recherche clinique à l’Institut de recherche sur le cancer du pancréas du Centre de cancérologie Sylvester, a qualifié cette avancée de “changement de paradigme”.

“Les chercheurs tentent depuis des décennies de réaliser une percée dans l’inhibition de la voie RAS et, grâce à leur persévérance sans faille, cette percée est enfin une réalité”, a-t-il déclaré.