Le médicament de nouvelle génération de Lilly montre une réduction significative de la glycémie et du poids lors d'un essai sur le diabète

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 12) par Christy Santhosh

Le médicament de nouvelle génération contre l'obésité d'Eli Lilly LLY.N a montré une réduction significative des niveaux de sucre dans le sang et du poids lors d'un essai en phase finale, a déclaré la société jeudi, alors qu'elle cherche à élargir son avance sur le marché très disputé des médicaments GLP-1.

Les développeurs de médicaments font la course pour pénétrer le marché très concurrentiel et en plein essor de l'obésité, dominé par des médicaments injectables tels que le NOVOb.CO Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound de Lilly, ce qui incite à investir massivement dans des traitements de nouvelle génération susceptibles d'entraîner une perte de poids plus rapide, plus profonde ou plus durable.

Lilly a testé le médicament, le retatrutide, chez des patients atteints de diabète de type 2 dont le contrôle glycémique était insuffisant avec un régime alimentaire et de l'exercice physique uniquement, et dont le diabète durait en moyenne depuis deux ans et demi.

Au cours de l'essai de 40 semaines, le rétatrutide a réduit l'A1C, une mesure de la glycémie au fil du temps, de 1,7 % à 2,0 % en moyenne selon les doses, contre une réduction moyenne de 0,8 % dans le groupe placebo.

Pour un objectif secondaire clé, les patients qui ont pris le médicament ont perdu en moyenne jusqu'à 15,3 % de leur poids, y compris les événements intercurrents comme les arrêts de traitement.

La perte de poids s'est poursuivie jusqu'à la fin de la période de traitement, a indiqué l'entreprise.

"Le rétatrutide offre les niveaux de perte de poids les plus élevés que nous ayons observés à ce jour pour un médicament contre l'obésité", a déclaré Louise Chen, analyste à la Banque Scotia, estimant qu'il s'agit d'un profil de perte de poids impressionnant dans un groupe de patients qui a tendance à perdre moins de poids que la population en général.

La pilule expérimentale de perte de poids de Lilly, l'orforglipron, a réduit le poids de 7,9 % en moyenne, tandis que son médicament contre le diabète, le tirzepatide, a montré une perte de poids moyenne de 13,1 % au cours d'essais distincts de phase avancée s'étendant sur 40 semaines.

Dans le groupe ayant reçu la dose la plus élevée, 26,5 % des participants ont signalé des nausées, 22,8 % des diarrhées et 17,6 % des vomissements, soit des taux nettement supérieurs à ceux observés dans le groupe placebo.

Les effets secondaires observés dans l'étude étaient conformes aux tendances observées dans les essais de médicaments GLP-1, a déclaré la société.

Cependant, les analystes de J.P. Morgan ont noté que l'incidence des effets secondaires était plus élevée que celle observée avec le médicament contre le diabète de Lilly, Mounjaro, dans un essai similaire, ce qui annule en partie l'efficacité.

Dans un essai précédent , le rétatrutide a aidé les patients à perdre en moyenne 28,7 % de leur poids, surpassant le Zepbound, le médicament phare de Lilly.

Les analystes de RBC Capital Markets prévoient un lancement du médicament en 2027, avec des ventes annuelles d'environ 4,9 milliards de dollars en 2030.

Le rétatrutide est un médicament injecté une fois par semaine qui active trois récepteurs hormonaux - GLP-1, GIP et glucagon - ce qui lui vaut le surnom de "triple-G". Les médicaments amaigrissants triple G devraient permettre une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l'appétit, le contrôle de la glycémie et l'augmentation de la combustion des calories.