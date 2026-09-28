Le médicament de Mirum contre les infections hépatiques réduit la charge virale lors d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'estimation du chiffre d'affaires maximal au point 5 et du commentaire de l'analyste au point 6)

par Sneha S K

Mirum Pharmaceuticals MIRM.O a annoncé lundi que son médicament expérimental contre l'hépatite avait permis de réduire la charge virale chez les patients, atteignant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase avancée.

Voici quelques détails clés:

* Mirum testait le brelovitug, un anticorps monoclonal expérimental qui se lie à l’antigène de surface de l’hépatite B, une protéine présente à la surface du virus

* La société testait ce traitement contre l’hépatite delta chronique, une infection hépatique qui touche les personnes déjà infectées par l’hépatite B

* Cette maladie, qui, selon les estimations de la société, touche environ 230.000 personnes aux États-Unis et en Europe, peut entraîner des symptômes graves pouvant conduire à des lésions hépatiques et, dans certains cas, au décès

* À 24 semaines, 56% des patients ayant reçu 300 milligrammes de brelovitug et 45% de ceux ayant reçu 900 milligrammes présentaient une réduction de la charge virale du virus de l’hépatite D et des taux d’enzymes hépatiques normaux, contre 0% dans le groupe ayant bénéficié d’un traitement différé, a indiqué la société

* La société prévoit que ce médicament générera un chiffre d'affaires maximal d'au moins 1 milliard de dollars

* Le seul traitement approuvé par la FDA pour cette affection est l’ GILD.O Hepcludexde Gilead

* "Le brelovitug présente un meilleur profil bénéfice/risque," a déclaré Lisa Walter, analyste chez RBC Capital Markets, ajoutant que ces derniers résultats le positionnent comme la meilleure option thérapeutique de sa catégorie

* Le médicament a été bien toléré dans tous les groupes de dosage, avec un profil de sécurité conforme aux données précédemment rapportées, a indiqué Mirum

* Les résultats complets de l’étude seront présentés lors d’un prochain congrès médical, la société prévoyant de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA américaine au cours du premier semestre 2027.