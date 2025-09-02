Le médicament de Merck contre le cholestérol atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée

Le fabricant de médicaments Merck

MRK.N a déclaré mardi que son médicament oral avait atteint l'objectif principal de réduction du mauvais cholestérol chez les patients lors d'un essai de phase avancée.