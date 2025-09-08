 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le médicament de Lilly contre le cancer du sang montre des promesses dans un essai en tant que traitement précoce
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires aux paragraphes 4 et 5)

Jaypirca, le traitement approuvé du cancer du sang d'Eli Lilly LLY.N , a contribué à retarder la progression de la maladie chez des patients non traités auparavant, dans une étude de phase avancée, ce qui en fait une option potentielle de traitement de première ligne.

Une autre analyse mesurant les taux de survie globale, une autre mesure clé de l'efficacité, est prévue l'année prochaine. Bien que les données de l'essai concernant cet objectif secondaire ne soient pas encore mûres, elles tendent à indiquer que le traitement est supérieur à la chimio-immunothérapie, a déclaré le fabricant américain lundi.

Lilly mise sur des thérapies telles que Jaypirca et Verzenio, un médicament contre le cancer du sein, ainsi que sur d'autres candidats prometteurs pour renforcer sa présence sur le marché des traitements anticancéreux, qui connaît une croissance rapide mais reste concurrentiel.

La société a déclaré que la position du médicament en tant que première ou deuxième option de traitement dépendrait également des médecins prescripteurs.

"Je pense que, pour Lilly, pour l'entreprise, nous pouvons en faire un produit vraiment important dans les deux cas", a déclaré Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, lors d'une conférence sur les soins de santé.

Jaypirca a été testé chez des patients atteints d'un type de leucémie lymphocytaire chronique ou de lymphome lymphocytaire de petite taille (CLL/SLL), caractérisé par une production accrue de globules blancs anormaux qui ont des difficultés à combattre les infections.

Dans le cadre de l'étude, 282 patients ont été choisis au hasard pour recevoir Jaypirca ou une chimio-immunothérapie, a indiqué Lilly.

Au début de l'année, Jaypirca s'est avéré plus efficace dans une étude en tête-à-tête avec Imbruvica, le médicament anticancéreux le plus vendu d'AbbVie ABBV.N . Les deux traitements ciblent un type de protéine appelé tyrosine kinase de Bruton.

Lilly a déclaré lundi que les données des études serviraient de base pour demander des extensions d'étiquetage dans des lignes de traitement antérieures et que les soumissions réglementaires mondiales commenceraient dans le courant de l'année.

Jaypirca, dont les ventes atteindront 337 millions de dollars en 2024, bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché accélérée pour les patients atteints de LLC/SLL et de lymphome à cellules du manteau, un type rare de cancer du sang, qui ont reçu au moins deux lignes de traitement.

Valeurs associées

ABBVIE
208,800 USD NYSE -1,76%
ELI LILLY & CO
724,440 USD NYSE -0,39%
