Le médicament de Harmony Biosciences contre les troubles génétiques n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai de stade avancé
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le paragraphe 1, ajout de détails sur les essais dans les paragraphes 4 à 6, détails sur la maladie dans les paragraphes 7 à 9)

Harmony Biosciences HRMY.O a déclaré mercredi que son médicament expérimental pour un type de trouble génétique rare n'a pas atteint l'objectif principal dans un essai de stade avancé, envoyant ses actions en baisse de plus de 6 % avant la cloche.

La société a étudié le médicament nommé ZYN002 chez des patients atteints du syndrome de l'X fragile, qui est la principale cause de déficiences intellectuelles héréditaires et de troubles du spectre autistique.

Dans le cadre de l'essai, 215 patients âgés de 3 à moins de 30 ans ont reçu le médicament ou un placebo pendant 18 semaines.

Le médicament n'a pas réussi à améliorer l'évitement social tel que mesuré sur une échelle, principalement en raison d'un taux de réponse au placebo plus élevé que prévu, a déclaré la société.

Le ZYN002 est en cours de développement sous la forme d'un cannabidiol fabriqué pharmaceutiquement et administré sous forme de gel transdermique.

Harmony a déclaré qu'elle examinerait l'ensemble des données pour mieux comprendre les résultats.

Le syndrome de l'X fragile est une maladie génétique rare qui peut entraîner des problèmes d'apprentissage et de comportement, dus à une mutation du gène FMR1 du chromosome X qui arrête la production de la protéine FMRP.

Cette protéine joue un rôle vital dans le développement des connexions entre les cellules nerveuses, essentielles pour relayer les impulsions, ce qui se traduit par un éventail de déficiences intellectuelles et de symptômes comportementaux, tels que l'évitement social et l'irritabilité.

Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour ce trouble aux États-Unis.

Harmony Biosciences a également déclaré qu'elle était en bonne voie pour commencer les essais de phase avancée du pitolisant, destiné à la narcolepsie et à l'hypersomnie idiopathique, au cours du quatrième trimestre. Ce médicament, connu sous le nom de Wakix, est autorisé pour le traitement de la somnolence diurne excessive.

