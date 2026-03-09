Le médicament de Bristol améliore les taux de survie lors d'un essai sur le cancer du sang à un stade avancé

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé lundi que son médicament expérimental contre une forme rare de cancer du sang avait amélioré la survie dans un essai de phase avancée, atteignant ainsi l'objectif principal de l'étude.

Le médicament oral mezigdomide, utilisé en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone, a montré une amélioration significative chez les patients atteints de myélome multiple en rechute sans que la maladie ne s'aggrave, par rapport au carfilzomib et à la dexaméthasone seuls.

Le mézigdomide appartient à une nouvelle classe de médicaments appelée CELMoD qui cible la protéine cereblon, aidant l'organisme à éliminer le myélome plus rapidement et plus efficacement que les anciens traitements.

Bristol a déclaré que les résultats en matière de sécurité étaient cohérents avec le profil connu du mezigdomide et du traitement combiné, et que les patients continueront à être surveillés en termes de survie et de sécurité.

"Les CELMoD ne sont pas l'un des programmes prioritaires de Bristol, mais nous pourrions dire qu'ils sont légèrement négligés", a déclaré Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, notant que les données de l'essai sur le mezigdomide sont un élément positif supplémentaire avant une présentation complète des données à une date ultérieure.

L'American Cancer Society estime qu'environ 36 000 nouveaux cas de myélome multiple seront diagnostiqués aux États-Unis cette année.

"Ces résultats renforcent notre confiance dans la mise au point d'options thérapeutiques orales efficaces et accessibles pour les patients atteints de cancers du sang difficiles à traiter et potentiellement au-delà", a déclaré Cristian Massacesi, médecin en chef et responsable du développement chez Bristol, dans un communiqué.