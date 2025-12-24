Le médicament de Biohaven contre la dépression échoue lors d'un essai de phase intermédiaire, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

Biohaven BHVN.N a déclaré mercredi que son médicament expérimental contre la dépression n'avait pas atteint l'objectif principal d'un essai de phase intermédiaire, s'ajoutant à une série de revers liés aux essais et à la réglementation pour le fabricant de médicaments cette année.

Les actions de la société ont chuté de 17 % dans les échanges prolongés et sont en baisse de plus de 70 % cette année, pénalisées par l'échec d'un essai clinique en mars et le rejet par le régulateur de la santé américain de son médicament, le troriluzole, pour une maladie neurodégénérative rare.

Le médicament de Biohaven, le BHV-7000, testé sur des patients souffrant de troubles dépressifs majeurs dans le cadre d'un essai de six semaines, n'a pas montré de réduction significative des symptômes dépressifs par rapport au placebo, mesurée par le changement sur l'échelle d'évaluation de la dépression de Montgomery Asberg.

La société considère les analyses du sous-groupe dépression comme "génératrices d'hypothèses", mais ne prévoit pas d'essais cliniques psychiatriques supplémentaires pour maintenir les ressources concentrées sur les domaines prioritaires que sont l'immunologie, l'obésité et l'épilepsie pour 2026.

Leonid Timashev, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que l'échec de l'essai n'était "pas surprenant" étant donné le peu de données sur l'efficacité clinique à ce jour et le fait que le trouble dépressif majeur soit une indication difficile avec une variabilité importante et des effets placebo.

La société teste également le BHV-7000 pour l'épilepsie et l'a précédemment évalué pour le trouble bipolaire, où il a échoué lors d'un essai de phase intermédiaire à avancée plus tôt cette année.

"Avec les événements les plus risqués maintenant derrière nous, nous pensons que la baisse peut être quelque peu limitée par le recentrage de l'attention sur les mises à jour à court terme concernant des programmes suscitant un intérêt accru des investisseurs et présentant une plus grande probabilité de succès, tels que l'épilepsie", a déclaré Timashev.

Le mois dernier, Biohaven a déclaré qu'elle réduirait d'environ 60 % ses dépenses annuelles directes en R&D après que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a refusé d'approuver son médicament troriluzole pour l'ataxie spinocérébelleuse, une maladie neurodégénérative qui affecte les mouvements et l'équilibre.