Le médicament d'Ultragenyx contre les maladies osseuses échoue aux essais de phase finale

Ultragenyx Pharmaceutical RARE.O a déclaré lundi que son médicament expérimental pour un type de maladie osseuse génétique n'avait pas atteint l'objectif principal dans les études de phase avancée.