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Le médicament d'Amgen contre une maladie auto-immune réussit son essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 15:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amgen AMGN.O a annoncé mardi que son médicament expérimental destiné à traiter une maladie auto-immune qui attaque les glandes produisant de l'humidité avait atteint son objectif principal, à savoir réduire l'activité de la maladie, lors d'un essai clinique de phase avancée.

Voici quelques détails:

* Le médicament dazodalibep a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente chez les patients atteints du syndrome de Sjögren à la semaine 48.

* Le syndrome de Sjögren peut entraîner une sécheresse importante des yeux, de la bouche et d’autres parties du corps, ainsi que de la fatigue et des douleurs chroniques.

* Elle touche environ 1 % de la population mondiale et affecte principalement les femmes, selon les Instituts nationaux de la santé (NIH).

* Amgen a indiqué que la plupart des effets indésirables observés au cours de l’essai étaient légers à modérés, et que peu de patients avaient arrêté le traitement.

* Novartis NOVN.S et Johnson & Johnson JNJ.N développent également des médicaments pour traiter la maladie de Sjögren, pour laquelle il n’existe aucun traitement approuvé aux États-Unis.

* Amgen prévoit de présenter les données détaillées de cet essai lors d'un prochain congrès médical. L'essai devrait s'achever au quatrième trimestre 2026.

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JOHNSON&JOHNSON
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NOVARTIS
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