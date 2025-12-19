Le médicament d'Altimmune contre les maladies du foie montre des avantages dans une étude à mi-parcours

Altimmune ALT.O a déclaré vendredi que son médicament expérimental contre les maladies du foie améliorait les signes de cicatrisation et la santé de l'organe après 48 semaines de traitement dans une étude à mi-parcours, ce qui a fait grimper les actions de la société de plus de 15 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

La société développe le médicament, le pemvidutide, pour traiter potentiellement la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH), une maladie hépatique grave qui se développe lorsque l'accumulation de graisse provoque une inflammation de l'organe.

Il appartient à la même classe de médicaments que Wegovy et Ozempic de Novo Nordisk, et Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly, connus sous le nom d'agonistes du GLP-1, et est étudié séparément comme traitement de l'obésité.

Altimmune a déclaré que 212 patients ayant reçu deux doses hebdomadaires de pemvidutide ont obtenu des améliorations sur les tests sanguins et scannographiques, qui sont utilisés pour suivre la cicatrisation et la rigidité du foie, et que ces améliorations étaient plus importantes que celles observées après 24 semaines.

Les personnes ayant reçu la dose la plus élevée de 1,8 mg ont perdu en moyenne 7,5 % de leur poids corporel à 48 semaines, sans aucun signe de plafonnement, contre 0,2 % pour les personnes ayant reçu le placebo.