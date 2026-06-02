Le médicament d'Abivax contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin atteint l'objectif principal de son essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Abivax ABVX.PA a annoncé lundi que son médicament expérimental destiné aux patients atteints de colite ulcéreuse, une forme de maladie inflammatoire chronique, avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée très suivi.

Au cours d'une étude de 44 semaines, 50,8 % des patients recevant la dose de 25 milligrammes et environ 51,3 % de ceux recevant la dose plus élevée de 50 mg du comprimé expérimental à prise orale, l'obefazimod, ont connu une rémission clinique, contre 10,4 % des patients sous placebo.

Ces résultats convaincants ont largement dépassé les attentes et viennent renforcer l'idée selon laquelle ce médicament est un traitement oral de phase avancée hautement différencié dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, a déclaré Thomas Smith, analyste chez Leerink.

La colite ulcéreuse provoque une inflammation et des lésions, appelées ulcères, dans le côlon.

Les deux doses ont atteint l'objectif principal, affichant des taux de rémission clinique ajustés par rapport au placebo de 39,3 % et 40,3 % pour les doses de 25 mg et 50 mg, respectivement.

Cela représente les meilleurs taux de rémission clinique ajustés par rapport au placebo jamais rapportés à ce jour dans le cadre d’un vaste programme sur la colite ulcéreuse, a déclaré M. Smith.

Les actions de la société française cotées aux États-Unis ont toutefois chuté de plus de 30 % en séance prolongée.

Dans l'étude, au moins un cas de cancer de la prostate, un cas de cancer du sein et un cas de dysplasie colique ont été observés chez des patients prenant la dose de 50 mg. La société a indiqué que ces cas avaient été jugés sans rapport avec le traitement par les investigateurs.

Deux cas de carcinome basocellulaire et deux cas de carcinome épidermoïde — des types de cancer de la peau — ont également été signalés chez des patients recevant la dose la plus élevée.

Deux des quatre patients sous 50 mg ont été jugés par les chercheurs comme n'ayant aucun lien ou un lien peu probable avec le médicament, a indiqué la société. Parmi les deux cas restants, l'un présentait des antécédents médicaux de cancer de la peau.

Smith a déclaré que le médicament présentait le profil clinique de phase avancée le plus convaincant pour un nouvel agent oral dans le domaine des MICI, dans un contexte d'activité accrue en matière de fusions-acquisitions qui souligne l'intérêt des grandes sociétés pharmaceutiques pour ce secteur.

Plusieurs rumeurs de rachat ont circulé concernant l'entreprise .