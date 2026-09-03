 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament d'AbbVie contre le cancer du sang atteint les objectifs fixés pour les essais cliniques de phase avancée
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 15:19
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AbbVie ABBV.N a annoncé jeudi que son médicament destiné au traitement d'un type de cancer du sang avait atteint les principaux objectifs d'un essai clinique de phase avancée.

Valeurs associées

ABBVIE
261,405 USD NYSE -0,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,072 +35,34%
CAC 40
8 273,15 -0,09%
SOITEC
122,6 +9,46%
2CRSI
26,9 -4,27%
Pétrole Brent
96,39 +1,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank