Le médicament d'AbbVie contre le cancer du sang atteint les objectifs fixés pour les essais cliniques de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AbbVie ABBV.N a annoncé jeudi que son médicament destiné au traitement d'un type de cancer du sang avait atteint les principaux objectifs d'un essai clinique de phase avancée.