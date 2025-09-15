Le médicament contre les maladies pulmonaires d'aTyr Pharma manque son objectif principal lors d'un essai clinique de phase tardive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

aTyr Pharma ATYR.O a déclaré lundi que son médicament expérimental n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée chez des patientes atteintes d'un type de maladie pulmonaire connu sous le nom de sarcoïdose pulmonaire.