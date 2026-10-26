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Le médicament contre le cancer de la prostate de Johnson & Johnson réduit la taille des tumeurs lors d'un essai clinique de phase précoce
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 11:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 24 octobre: ajout du taux de réponse confirmé au point 4 et du commentaire d'un analyste au point 5)

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé samedi que son médicament expérimental contre le cancer de la prostate, administré par voie orale une fois par jour, avait entraîné la disparition ou la réduction des tumeurs lors d'un essai clinique de phase précoce.

J&J avait obtenu l'accès à ce médicament grâce à l' conclue l'année dernière avec Halda Therapeutics, dans le cadre d'une acquisition de 3,05 milliards de dollars.

Voici plus de détails:

* La société testait le JNJ-6143 chez des patients atteints d’un cancer de la prostate avancé ayant déjà reçu plusieurs traitements

* Son approche novatrice consiste à détruire sélectivement les cellules cancéreuses en interférant avec une protéine dont elles ont besoin pour survivre

* Au cours de l’essai, 77 % des 31 patients évaluables ayant reçu la dose de 50 milligrammes ont vu leur taux de PSA, un marqueur sanguin utilisé pour surveiller le cancer de la prostate, baisser d’au moins 50 %; chez 48 % des patients, le taux de PSA a baissé d’au moins 90 %

* Parmi les patients dont les tumeurs pouvaient être mesurées par imagerie, 75 % ont présenté une réponse complète ou partielle confirmée

* « Le JNJ-6143 pourrait changer la donne dans le traitement du cancer de la prostate et pour les perspectives de la division oncologie de JNJ », a déclaré David Risinger, analyste chez Leerink Partners

* « Il apporte un nouveau mécanisme d’action au portefeuille de J&J dédié au cancer de la prostate », a déclaré un porte-parole de Johnson & Johnson

* Les effets indésirables courants étaient des nausées et une élévation des taux de cholestérol et de triglycérides. Un patient a interrompu le traitement en raison d’effets indésirables

* Ces données ont été présentées lors du congrès de la Société européenne d’oncologie médicale

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