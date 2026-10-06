Le médicament contre le cancer d'ArriVent ne parvient pas à retarder « de manière significative » la progression de la maladie ; le cours de l'action s'effondre

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(Mise à jour des cours des actions et ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 8 et 10)

par Christy Santhosh

ArriVent BioPharma AVBP.O a annoncé mardi que son traitement oral destiné aux patients atteints d’un type rare de cancer du poumon n’avait pas permis de ralentir de manière significative la progression de la maladie lors d’un essai clinique de phase avancée, ce qui a fait chuter son cours de près de 60 % en début de séance.

Ce traitement, le firmonertinib, a été testé chez des patients n’ayant jamais été traités, atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à un stade avancé et présentant une altération génétique appelée « mutation par insertion dans l’exon 20 de l’EGFR », susceptible de favoriser la croissance du cancer.

Cette mutation survient dans environ 0,5 % à 1 % de tous les cas de CPNPC. Le CPNPC représente environ 85 % de tous les cas de cancer du poumon.

Dans le cadre de cet essai, une dose de 240 milligrammes du traitement d’ArriVent a prolongé la survie médiane sans progression à 11 mois, contre 9,5 mois avec la chimiothérapie, comme l’a montré une évaluation réalisée par des experts indépendants.

Le directeur général Bing Yao a déclaré que l’amélioration de la survie sans progression – qui mesure la durée pendant laquelle les patients vivent sans que la maladie ne s’aggrave ou ne se propage – n’était pas « significative ».

“Ces résultats décevants ne correspondent pas à nos espoirs, en particulier pour les patients … qui ont un besoin urgent d’options thérapeutiques plus efficaces.”

La société a indiqué qu’elle évaluait l’ensemble des données afin de déterminer la voie de développement la plus appropriée pour le firmonertinib et qu’aucun nouveau signal de sécurité n’avait été identifié au cours de l’essai.

L’essai semble avoir échoué principalement parce que le groupe témoin a dépassé les attentes, avec une survie sans progression de 9,5 mois contre les 7,5 à 8 mois estimés, tandis que les 11 mois obtenus avec le firmonertinib correspondaient aux 9 à 11 mois attendus, a déclaré Jeet Mukherjee, analyste chez BTIG.

Le firmonertinib fait également l’objet d’un essai de phase avancée chez des patients atteints d’un CPNPC dont les tumeurs présentent des mutations PACC de l’EGFR peu courantes.

“Ce résultat constitue un revers significatif pour la stratégie axée sur l’exon 20; toutefois, le programme PACC bénéficie d’un soutien clinique”, a déclaré Kaveri Pohlman, analyste chez Clear Street.

Ce traitement est autorisé en Chine pour les patients atteints d’un CPNPC présentant certaines mutations.