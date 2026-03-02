 Aller au contenu principal
Le médicament contre la tension artérielle de United Therapeutics atteint les objectifs principaux et secondaires d'une étude de phase avancée
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Therapeutics UTHR.O a déclaré lundi que sa pilule expérimentale pour un type de trouble de la tension artérielle avait atteint tous les objectifs principaux et secondaires d'une étude de phase avancée.

UNITED THERAPEUT
503,9000 USD NASDAQ +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

