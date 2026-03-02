Le médicament contre la tension artérielle de United Therapeutics atteint les objectifs principaux et secondaires d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

United Therapeutics UTHR.O a déclaré lundi que sa pilule expérimentale pour un type de trouble de la tension artérielle avait atteint tous les objectifs principaux et secondaires d'une étude de phase avancée.