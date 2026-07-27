Le médicament contre la schizophrénie de MapLight échoue au test de prise unique quotidienne, le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MapLight Therapeutics MPLT.O a annoncé lundi que son médicament contre la schizophrénie n'avait pas permis d'observer une amélioration statistiquement significative des symptômes dans le groupe recevant une dose quotidienne unique dans le cadre d'un essai clinique de phase intermédiaire, ce qui a entraîné une chute de 55% de son cours en pré-ouverture.

Voici les détails:

* La société testait le ML-007C-MA, une association de bétovuméline et de fésotérodine, chez des patients adultes atteints de schizophrénie présentant une exacerbation aiguë de la psychose.

* Les patients recevant la dose unique quotidienne de 330/6 mg n’ont pas présenté d’amélioration statistiquement significative des symptômes par rapport au placebo après cinq semaines, ce qui n’a pas permis d’atteindre l’objectif principal de l’essai.

* Les investisseurs et les analystes suivaient de près la manière dont ce médicament allait se positionner face au Cobenfy de Bristol Myers Squibb ( BMY.N ), un traitement contre la schizophrénie récemment approuvé et administré deux fois par jour.

* Les analystes de Leerink Partners ont indiqué dans une note la semaine dernière que certains investisseurs considéraient le schéma posologique une fois par jour comme un atout majeur permettant au médicament de se démarquer du Cobenfy de Bristol Myers Squibb et des autres traitements disponibles sur le marché.

* La dose de 210/3 mg administrée deux fois par jour a toutefois atteint l’objectif principal de l’essai à cinq semaines par rapport au placebo, ainsi que plusieurs objectifs secondaires clés, notamment une amélioration de la gravité de la maladie et des symptômes positifs de la schizophrénie.

* Le médicament a été globalement bien toléré, aucun effet indésirable grave ou lié au traitement n’ayant été signalé, a précisé MapLight.

* La schizophrénie et les troubles psychotiques associés touchent, selon les estimations, entre 0,25% et 0,64% de la population américaine, et les personnes atteintes perdent en moyenne 28,5 années de vie, selon les Instituts nationaux de la santé (NIH).

* La société a déclaré que ces données justifiaient la réalisation d’un essai clinique supplémentaire en vue de l’homologation et qu’elle prévoyait de discuter des prochaines étapes avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

* MapLight étudie également ce médicament dans le traitement de la psychose associée à la maladie d’Alzheimer, les premiers résultats étant attendus au second semestre 2027.