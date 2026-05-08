Le médicament contre l'obésité de Lilly a dépassé les 7 000 ordonnances dès sa quatrième semaine de commercialisation, ce qui laisse entrevoir une adoption modérée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les ordonnances délivrées par télésanté aux paragraphes 11 et 12) par Sneha S K

La nouvelle pilule amaigrissante d'Eli Lilly LLY.N , Foundayo, a été prescrite 7 335 fois aux États-Unis au cours de la quatrième semaine, un taux d'adoption modeste par rapport à la pilule Wegovy de son concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO , ont déclaré des analystes.

Lancé en janvier, le médicament Wegovy bénéficie d'un avantage de premier entrant sur le marché des médicaments amaigrissants oraux par rapport à Foundayo, qui a été introduit quelques mois plus tard, en avril.

Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que même si les chiffres de prescription de Foundayo étaient plus faibles, "nous commençons à voir les investisseurs aller au-delà des indicateurs hebdomadaires initiaux de suivi des prescriptions pour évaluer le potentiel futur de Foundayo".

Les investisseurs parient que la prochaine génération de pilules amaigrissantes élargira le marché à des millions de patients et contribuera à contrer la pression sur les prix.

Les dirigeants de Lilly ont déclaré la semaine dernière que Foundayo comptait plus de 8 000 prescripteurs, dont un tiers n’avait jamais prescrit de GLP-1 oral auparavant, et que plus de 20 000 patients avaient été traités.

Huynh a déclaré que les prescriptions de Foundayo devaient augmenter rapidement "afin d'atteindre les prévisions consensuelles".

Il a ajouté que le médicament devra faire l'objet d'environ 22 000 prescriptions par semaine pour atteindre les prévisions consensuelles de 160 millions de dollars de ventes au deuxième trimestre.

Foundayo a été approuvé aux États-Unis le 1er avril, les ordonnances étant immédiatement acceptées sur LillyDirect, tandis que les expéditions ont commencé le 6 avril. La mise à disposition à grande échelle dans les pharmacies de détail américaines et auprès des prestataires de télésanté a débuté le 9 avril.

Les analystes ont cité les chiffres de prescription de Foundayo fournis par IQVIA, qui fournit des données sur les prescriptions en pharmacie ainsi que des échantillons de prescriptions par télésanté, Lilly Direct et par correspondance.

Deux analystes ont indiqué qu'il pourrait y avoir des lacunes dans les données sur les prescriptions de télésanté, ce qui pourrait entraîner des fluctuations dans les données hebdomadaires relatives à Foundayo.

Lilly a déclaré la semaine dernière que plus de 12 grandes entreprises de télésanté proposaient Foundayo, ce qui représentait environ 35 % du volume de lancement.