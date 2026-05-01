Le médicament contre l'obésité de Lilly a atteint 5 612 ordonnances au cours de sa troisième semaine de commercialisation

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Le nouveau médicament amaigrissant oral d'Eli Lilly LLY.N a été prescrit 5 612 fois aux États-Unis au cours de la troisième semaine suivant son lancement, selon des analystes citant des données d'IQVIA.