Le médicament cardiaque d'Ionis-Novartis n'atteint pas l'objectif principal de son essai clinique de phase avancée

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Le médicament expérimental développé par Ionis Pharmaceuticals IONS.O et son partenaire Novartis

NOVN.S , destiné à réduire les taux élevés d'un type de particules lipidiques et protéiques chez les patients cardiaques, n'a pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée, ont annoncé vendredi les deux sociétés.