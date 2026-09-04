Le médicament cardiaque d'Ionis-Novartis n'atteint pas l'objectif principal de son essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le médicament expérimental développé par Ionis Pharmaceuticals IONS.O et son partenaire Novartis
NOVN.S , destiné à réduire les taux élevés d'un type de particules lipidiques et protéiques chez les patients cardiaques, n'a pas atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée, ont annoncé vendredi les deux sociétés.
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