Le médicament antidépresseur à base de LSD de Definium affiche d'excellents résultats en phase avancée ; son cours s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, ajout des commentaires n° 6 et 7 des analystes, contexte tout au long du texte) par Kamal Choudhury

Definium Therapeutics DFTX.O a déclaré qu’une dose unique de son comprimé expérimental à base de LSD avait considérablement réduit les symptômes de la dépression majeure chez les patients participant à un essai clinique de phase avancée, ce qui a fait bondir son cours de 55 % lundi, atteignant son plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

Ce médicament expérimental a permis aux patients d’enregistrer, au bout de six semaines, des scores nettement inférieurs à ceux des patients sous placebo sur une échelle standard de mesure de la dépression, avec un écart de 8,1 points, atteignant ainsi l’objectif principal de l’essai, a précisé la société.

Ce comprimé, le DT120, appartient à une classe de médicaments appelés "psychédéliques classiques", qui modifient temporairement la perception, l’humeur et la pensée. Il s’agit d’une formulation pharmaceutique de la lysergide, mieux connue sous le nom de LSD, qui agit en activant les récepteurs de la sérotonine dans le cerveau.

En avril, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à accélérer l’accès aux traitements à base de psychédéliques.

L'action Definium, qui a progressé d'environ 174 % depuis le début de l'année, s'échangeait en hausse de 52 % à 37,23 dollars.

L’analyste de Needham, Ami Fadia, a qualifié ces résultats d’"sans précédent dans le domaine de la dépression", ajoutant que le médicament avait permis d’observer des baisses de scores plus importantes à six semaines que celles obtenues à la quatrième semaine par le Spravato de Johnson & Johnson JNJ.N et le COMP360 de Compass Pathways CMPS.O .

Auvelity d’Axsome Therapeutics AXSM.O et Zurzuvae de Sage Therapeutics SAGE.O comptent parmi les autres traitements contre le trouble dépressif majeur (MDD).

"Le DT120 pourrait s’imposer comme un concurrent de taille dans le domaine du TDM / TRD grâce à son profil clinique solide", a ajouté Fadia.

Definium a déclaré que ces données la rapprochaient d’un dépôt de dossier auprès de la FDA et qu’elle menait actuellement un deuxième essai clinique de phase avancée sur la dépression.

Le médicament a été globalement bien toléré: 99 % des effets indésirables étaient légers à modérés, survenant principalement le jour de l’administration, et aucun problème de sécurité grave ni aucune augmentation des pensées suicidaires n’ont été observés.

L’essai a recruté 149 participants âgés de 18 à 74 ans atteints de TDM, le deuxième trouble de santé mentale le plus courant aux États-Unis, où plus de 21 millions d’adultes souffrent d’un épisode dépressif majeur chaque année.