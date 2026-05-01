Le médicament anti-obésité de Lilly a fait l'objet de près de 6 000 ordonnances au cours de la troisième semaine suivant son lancement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte, ainsi que les commentaires des analystes aux paragraphes 5, 6, 8 et 9) par Christy Santhosh

Le nouveau médicament amaigrissant oral d'Eli Lilly LLY.N , Foundayo, a été prescrit 5 612 fois aux États-Unis au cours de la troisième semaine suivant son lancement, selon des analystes citant des données d'IQVIA.

Ce médicament, lancé en avril, a connu jusqu'à présent un succès modeste par rapport à Wegovy, le médicament de son concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO lancé en janvier.

Les investisseurs suivent de près ce lancement, qu'ils considèrent comme un test décisif pour savoir si Lilly peut ravir des parts de marché à Novo, qui a bénéficié d'un avantage de premier entrant sur le marché des médicaments amaigrissants oraux.

“À première vue, nous pensons que les données sur les prescriptions seront perçues négativement par les investisseurs,” a déclaré Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets.

“Cependant, sur la base des quelque 20 000 patients sous Foundayo, selon la conférence téléphonique sur les résultats d'hier, il semble y avoir un problème de taux de capture dans les données,” a ajouté M. Huynh.

Plus tôt cette semaine, les dirigeants de Lilly ont déclaré que plus de 20 000 patients avaient été traités par Foundayo, et que le médicament comptait plus de 8 000 prescripteurs, dont un tiers découvraient les médicaments GLP-1 oraux.

Le comprimé Wegovy de Novo a été prescrit plus de 18 000 fois aux États-Unis au cours de la première semaine complète suivant son lancement et, plus récemment, plus de 134 000 fois au cours de sa 16e semaine.

Selon les analystes de RBC, il faudra au moins 8 à 12 semaines pour avoir une idée plus précise de la dynamique commerciale réelle de Foundayo, car les premières données pourraient être faussées.

“D'ici la 12e semaine, nous nous attendons à ce que Foundayo atteigne plus de 90 000 prescriptions hebdomadaires pour rester en bonne voie pour atteindre les prévisions de ventes annuelles moyennes d'environ 1,4 milliard de dollars,” a déclaré M. Huynh.

Foundayo a été approuvé aux États-Unis le 1er avril, les ordonnances étant immédiatement acceptées sur LillyDirect, tandis que les expéditions ont commencé le 6 avril. La commercialisation à grande échelle dans les pharmacies de détail américaines et auprès des prestataires de télésanté a débuté le 9 avril.