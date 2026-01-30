 Aller au contenu principal
Le médicament anti-douleur Tonix atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive ; les actions chutent
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Tonix Pharmaceuticals TNXP.O chutent de 1,6 % à 17,93 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament anti-douleur Tonmya a atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé pour la fibromyalgie, une affection douloureuse chronique généralisée

** La fibromyalgie provoque des douleurs corporelles durables et un mauvais sommeil; le Tonmya de la société est pris sous la langue au moment du coucher - TNXP

** L'étude de 14 semaines a montré une diminution de la douleur, un meilleur sommeil et une amélioration de la fatigue et des fonctions quotidiennes par rapport au placebo

** TNXP met en garde les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou thyroïdiens, celles qui prennent certains antidépresseurs et les femmes enceintes

** Le Tonmya de la société a été approuvé par la FDA en août 2025 en tant que premier nouveau traitement sur ordonnance pour cette maladie depuis plus de 15 ans

** Les actions ont baissé de ~53% en 2025

