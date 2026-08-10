Le médicament amaigrissant d'Eli Lilly obtient sa première autorisation européenne au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'autorisation de Novo au Royaume-Uni au paragraphe 3, et sur l'examen par l'UE au paragraphe 5) par Padmanabhan Ananthan

L'autorité britannique de régulation des médicaments a autorisé lundi le comprimé Foundayo d'Eli Lilly

LLY.N pour la gestion du poids et le diabète de type 2, faisant ainsi du Royaume-Uni le premier pays d'Europe à donner son feu vert à ce traitement pour ces deux pathologies.

« Bien que ce comprimé soit autorisé au Royaume-Uni, il n’est pas disponible pour le moment via le NHS », a déclaré l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Cette autorisation marque l’homologation du deuxième comprimé oral à base de GLP-1 au Royaume-Uni, après que Novo a obtenu en juin le feu vert pour son comprimé Wegovy , ce qui intensifie la concurrence entre les deux géants pharmaceutiques.

Un porte-parole de Lilly a déclaré à Reuters que Foundayo serait commercialisé au Royaume-Uni dans le courant du mois sur ordonnance privée. Il a ajouté que le prix catalogue du comprimé au Royaume-Uni serait inférieur à celui de Mounjaro, dont le prix est fixé à 330 £ pour un mois de traitement, mais n’a pas fourni plus de détails sur la tarification.

Foundayo fait actuellement l’objet d’un examen au sein de l’Union européenne. Parallèlement, le comprimé Wegovy de Novo Nordisk a obtenu une recommandation positive de l’Agence européenne des médicaments, la décision finale d’autorisation étant en attente de la part de la Commission européenne.

Le marché des médicaments amaigrissants, longtemps dominé par les traitements injectables d’Eli Lilly et de Novo Nordisk, s’étend de plus en plus aux traitements oraux. Mais alors que les comprimés gagnent rapidement du terrain, les traitements injectables restent leaders du marché, grâce à leur efficacité avérée et à leur schéma posologique hebdomadaire.

Le comprimé GLP-1 de Lilly, un médicament à prise unique quotidienne ciblant l’hormone GLP-1, a connu un essor aux États-Unis depuis son autorisation et son lancement en avril, mais reste à la traîne par rapport au comprimé Wegovy de son concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le principal atout de Foundayo réside dans sa facilité d’utilisation, puisqu’il peut être pris une fois par jour sans restriction alimentaire ni hydrique, tandis que le comprimé Wegovy doit être pris à jeun avec un peu d’eau et que les patients doivent attendre 30 minutes avant de consommer de la nourriture, des boissons ou d’autres médicaments.