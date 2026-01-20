Le matériel informatique recule après que Morgan Stanley a signalé un ralentissement de la demande des entreprises

20 janvier - ** Les actions américaines du matériel informatique baissent après que Morgan Stanley a réduit son opinion sur le secteur de "en ligne" à "prudent"

** Le courtier a déclaré que la "tempête parfaite" du ralentissement de la demande des entreprises, de la hausse des coûts des intrants et des valorisations élevées le pousse à adopter une position plus défensive jusqu'en 2026

** MS a rétrogradé NetApp NTAP.O et Logitech LOGN.S

LOGI.O en sous-pondération et a réduit CDW CDW.O en équipondération, tout en abaissant les estimations de bénéfices pour la plupart de ses couvertures de matériel d'entreprise

** Les actions NTAP ont chuté d'environ 5 % après que le courtier a réduit son objectif de prix de 117 $ à 89 $, avertissant que l'augmentation des coûts de la NAND et la baisse des dépenses de stockage pourraient nuire aux bénéfices

** LOGN en baisse de 6%, CDW en baisse de 2,1%

** MS s'attend maintenant à une croissance annuelle des dépenses en matériel de 1 % en 2026, le chiffre le plus faible des 15 dernières années, hors COVID, selon sa dernière enquête auprès des DSI

** Selon l'enquête du courtier, 30 à 60 % des clients devraient réduire leurs dépenses en matière de PC, de serveurs et de stockage si les OEM augmentent leurs prix pour compenser l'inflation des coûts des composants

** Le courtier a indiqué que le secteur du matériel informatique se négociait à environ 20 fois les bénéfices prévisionnels, près des sommets historiques et sur la base de ce qu'il a décrit comme des attentes de bénéfices presque maximales