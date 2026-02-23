Le match revanche de boxe entre Mayweather et Pacquiao aura lieu en septembre à la Sphère de Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Floyd Mayweather et Manny Pacquiao s'affronteront pour une revanche professionnelle à la Sphère de Las Vegas en septembre, et le combat sera diffusé sur Netflix dans le monde entier, ont annoncé les combattants et les promoteurs lundi.

Ce combat marque le retour de Mayweather de sa retraite et sera le premier match de boxe professionnel organisé à la Sphère.

Mayweather, qui détient une fiche parfaite de 50-0 avec 27 KO, a battu Pacquiao lors de leur affrontement de 2015 surnommé le "combat du siècle".

Ce combat a généré un record de 4,6 millions de ventes en paiement à la séance et 72 millions de dollars de recettes en direct au MGM Grand Garden Arena.

"J'ai déjà combattu et battu Manny une fois. Cette fois-ci, le résultat sera le même", a déclaré Mayweather dans un communiqué.

Pacquiao, dont le palmarès est de 62-8-3 avec 39 KO, s'est dit confiant de pouvoir infliger à Mayweather sa première défaite professionnelle.

"Je veux que Floyd vive avec la seule défaite de son palmarès professionnel et qu'il se souvienne toujours de celui qui la lui a infligée", a déclaré le combattant philippin.

Le match revanche sera diffusé en continu sur Netflix, qui compte plus de 325 millions d'abonnés dans le monde entier, poursuivant ainsi l'offensive de la plateforme dans le domaine de la boxe en direct.

La plateforme de streaming a récemment diffusé plusieurs combats très médiatisés, dont celui opposant Jake Paul à Mike Tyson, qui, selon la société, a attiré 108 millions de téléspectateurs en direct dans le monde entier.