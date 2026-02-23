 Aller au contenu principal
Un Français de Premier League sanctionné pour excès de vitesse
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 23:34

Ce qui ne l’a pas empêché d’être présent sur la pelouse.

Auteur d’une prestation solide en défense face à Everton ce lundi soir, Leny Yoro va devoir faire du covoiturage pour rentrer chez lui après la victoire aux forceps de son Manchester United. Et pour cause, le vice-champion olympique avec les Bleuets a vu son permis de conduire suspendu pour les six prochains mois .…

JD pour SOFOOT.com

Sport
