Un Français de Premier League sanctionné pour excès de vitesse
Ce qui ne l’a pas empêché d’être présent sur la pelouse.
Auteur d’une prestation solide en défense face à Everton ce lundi soir, Leny Yoro va devoir faire du covoiturage pour rentrer chez lui après la victoire aux forceps de son Manchester United. Et pour cause, le vice-champion olympique avec les Bleuets a vu son permis de conduire suspendu pour les six prochains mois .…
