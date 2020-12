Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le match PSG-Basaksehir interrompu, les Turcs dénoncent une insulte raciste d'un des arbitres Reuters • 08/12/2020 à 23:55









PARIS, 8 décembre (Reuters) - Le match de Ligue des champions entre le PSG et le Basaksehir d'Istanbul a été interrompu mardi soir et reprendra mercredi, le club turc ayant accusé un des arbitres d'avoir proféré une insulte raciste à l'encontre d'un membre de son staff. L'incident s'est produit à la 13e minute quand l'entraîneur adjoint du Basaksehir, le Camerounais Pierre Webo, a été expulsé du banc après avoir contesté une décision arbitrale. Sur son compte Twitter, le club turc écrit que le quatrième arbitre du match, le Roumain Sebastian Col?escu, a proféré une insulte raciste au moment d'exclure Pierre Webo. Après une dizaine de minutes de confusion, les joueurs turcs ont quitté la pelouse du Parc des Princes, imités par les Parisiens. Le match reprendra mercredi à 18h55 avec un autre quatuor arbitral, a annoncé en fin de soirée l'UEFA, qui a promis une enquête approfondie sur cet incident. "Le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes n'ont pas leur place dans le football", a tweeté l'UEFA. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué sur Twitter qu'il pensait que l'Union des associations européennes de football, qui gère la Ligue des champions, prendrait les mesures nécessaires. "Nous sommes de manière inconditionnelle contre le racisme et la discrimination dans le sport et dans tous les domaines de la vie", ajoute-t-il. Le club turc a posté sur son compte Twitter la bannière "Non au racisme", créée par l'UEFA dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Le PSG a retweeté le message. "Toute forme de racisme va à l'encontre des valeurs véhiculées par le Paris Saint-Germain, son président, son staff et ses joueurs", ajoute le club français. Le match comptait pour la 6e et dernière journée du Groupe H de la phase de poules de la Ligue des champions. Dans l'autre match de la soirée, Leipzig a battu Manchester United 3-2, un score qui assure la qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la compétition. (Julien Pretot avec Ali Kucukgocmen version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.