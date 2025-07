La Suède dynamite l'Allemagne

La fièvre du samedi soir.

Le groupe C de l’Euro féminin nous a offert un dénouement riche en spectacle ce samedi. La « finale » pour la première place entre la Suède et l’Allemagne a tenu toutes ses promesses, et ce sont les demi-finalistes du dernier Mondial qui ont tiré les marrons du feu à Zürich (4-1). Sous les yeux de quelque 22 000 spectateurs et de leur capitaine Giulia Gwinn, présente pour soutenir ses coéquipiers malgré ses béquilles et son attelle, les Allemands ont rapidement pris les devants grâce à la frappe croisée de Jule Brand (0-1, 7 e ) . Une entame canon, mais les Suédoises ont immédiatement répondu par l’inévitable Stina Blackstenius, venue punir les errements de la défense adverse (1-1, 12 e ) .…

QB pour SOFOOT.com