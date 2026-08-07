Le marché réduit les probabilités d'une hausse des taux de la Fed après la publication des chiffres de l'emploi, mais les économistes continuent de voir des arguments en faveur d'un resserrement monétaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les chiffres mitigés du marché de l'emploi assombrissent les perspectives d'une hausse des taux de la Fed

* De nombreux responsables ont mis en garde contre des hausses de taux pour lutter contre l'inflation

* La faiblesse du marché de l'emploi laisse présager un choix plus difficile pour la Fed en matière de politique monétaire

(Refonte et ajout de détails concernant les perspectives de politique monétaire de la Fed et le contexte) par Michael S. Derby

Les données décevantes du marché de l’emploi pour le mois de juillet, publiées vendredi, ont conduit les marchés financiers à revoir à la baisse leurs anticipations, jusqu’alors très optimistes, quant à une hausse des taux par la banque centrale américaine le mois prochain, après une semaine au cours de laquelle plusieurs responsables de la Fed avaient plaidé en faveur d’une hausse des taux pour lutter contre une inflation tenace.

À la suite de la publication de ces chiffres, les marchés à terme ont inversé les probabilités d’une hausse des taux lors de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) des 15 et 16 septembre, passant d’une probabilité « plus que probable » à une probabilité « inférieure à 50 % », et sont divisés quant au niveau auquel la Fed se situera d’ici la fin de l’année.

Ce revirement est survenu après la publication de données indiquant que l’économie américaine avait perdu 23 000 emplois en juillet, dans un contexte de légère baisse du taux de chômage à 4,1 % contre 4,2 % en juin, due au retrait de travailleurs de la population active.

La détérioration des conditions d’embauche a laissé entrevoir la possibilité que la stabilité relative du marché de l’emploi soit plus fragile qu’on ne le pensait. Cela place donc les responsables de la Fed dans une situation où ils pourraient devoir réfléchir davantage à la manière dont une hausse des taux visant à réduire l’inflation pourrait peser sur des niveaux d’embauche déjà faibles.

La semaine dernière, le FOMC a voté le maintien de la fourchette cible des taux des fonds fédéraux — son principal outil pour remplir ses missions en matière d’emploi et d’inflation — entre 3,5 % et 3,75 %, trois responsables s’étant opposés à cette décision en faveur d’une hausse des taux. Cette décision a été prise alors que l’inflation continuait de dépasser son objectif de 2 %. Le principal indicateur d’inflation de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation des ménages, a progressé de 3,7 % en glissement annuel en juin.

TOURNANT « HAWKISH »

Au cours des jours qui ont suivi la réunion de la Fed, plusieurs responsables ont manifesté un vif intérêt pour une hausse des taux, ou se sont montrés ouverts à un resserrement de la politique monétaire en fonction des perspectives économiques.

Les trois membres dissidents lors de la réunion du FOMC ont fait valoir que la politique monétaire n’exerce tout simplement pas la contrainte nécessaire pour ramener les pressions sur les prix sous contrôle. Dans des déclarations faites cette semaine, les dirigeants des banques fédérales de Kansas City et de Saint-Louis ont indiqué qu’ils s’étaient également prononcés en faveur d’une hausse des taux lors de la réunion de la semaine dernière.

Même les responsables de la Fed qui ont voté en faveur du maintien des taux ont montré leur volonté d’agir si nécessaire.

« Personnellement, je prévois que l’inflation va baisser au cours du second semestre de cette année et continuer à baisser l’année prochaine », a déclaré John Williams, président de la Fed de New York lors d’une interview réalisée vendredi dernier. Mais « si l’économie ne suit pas une trajectoire permettant de ramener l’inflation à 2 %… il serait tout à fait approprié d’agir », a-t-il ajouté.

La gouverneure de la Fed, Lisa Cook, a déclaré mercredi qu’elle « soutiendrait une hausse, si cela s’avérait nécessaire, pour faire baisser l’inflation. Ce ne sera peut-être pas le cas. »

Par ailleurs, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, qui dispose d’un droit de vote au sein du FOMC, a déclaré dans un essai qu’elle gardait « l’esprit ouvert » quant aux mesures que la Fed devra prendre, et a indiqué lors d’une interview télévisée que la réponse « pourrait être une hausse des taux » ou « le maintien des taux actuels plus longtemps ».

Lors d’une intervention télévisée vendredi, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a indiqué que les chiffres de l’emploi n’avaient peut-être même pas tant influencé la réflexion de la Fed, qualifiant le rapport de juillet de « très cohérent avec la façon dont je perçois le marché du travail, à savoir: il n’est ni laxiste, ni tendu ».

L’ampleur des commentaires de la Fed abordant directement les perspectives de politique monétaire était remarquable, car elle traitait clairement d’un sujet que le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, évite: les indications sur les perspectives de politique monétaire.

Kevin Warsh estime que les marchés devraient se forger leur propre opinion sur les perspectives de politique monétaire. Mais son silence, son refus de s’exprimer sur la manière dont il prend ses décisions, a semé la consternation parmi de nombreux acteurs du marché.

L’INFLATION RESTE AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

Malgré l’évolution du marché des contrats à terme, un certain nombre d’économistes continuent de penser que la voie vers une hausse des taux reste d’actualité.

« Si le rapport de juillet et les révisions à la baisse des chiffres des mois précédents ont quelque peu ébranlé l’idée selon laquelle le marché du travail est stable, rappelons que les responsables de la Fed ont indiqué ces derniers mois qu’ils estimaient que le rythme d’embauche nécessaire pour atteindre l’équilibre était relativement faible », a déclaré Omair Sharif, président du cabinet de prévisions Inflation Insights.

« Je ne suis pas certain que la surprise à la baisse d’aujourd’hui fasse réellement pencher la balance pour un Comité qui examine de beaucoup plus près les données sur l’inflation et semble prêt à relever les taux si les chiffres de l’inflation de juillet et août se confirment », a-t-il ajouté.

Rick Rieder, directeur des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, qui figurait sur la liste restreinte des candidats au poste de président de la Fed finalement attribué à Warsh, estime lui aussi que les chiffres de l’emploi ne remettent pas en cause les perspectives d’une politique monétaire restrictive.

« Même si la Réserve fédérale reste sans doute très attentive aux marchés du travail, nous pensons que rien ne change radicalement à cet égard et, par conséquent, nous estimons que la Fed continuera à se concentrer davantage sur la situation de l’inflation », a-t-il déclaré dans une note.

Les analystes de Citibank ont quant à eux déclaré: « L’affaiblissement des données sur le marché du travail et le ralentissement imminent de l’inflation signifient que les responsables de la Fed devront une nouvelle fois trouver un équilibre entre le risque de hausse de l’inflation et le risque de baisse de l’emploi. »

« Des hausses des taux sont peu probables et nous continuons de penser que la prochaine décision sera une baisse — notre scénario de base tablant sur une mise en œuvre en octobre », ont indiqué les économistes de Citibank dans une note.