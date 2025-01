Le marché parisien rebondit après les décisions de la BCE et de la Fed

Coté statistiques, quelques heures avant la décision de la BCE de réduire de nouveau ses taux d'intérêt, Eurostat a indiqué que le PIB de la zone euro avait stagné au quatrième trimestre. Au chapitre macroéconomique d'ailleurs, les chiffres de l'inflation du mois de janvier en France et aux Etats-Unis (PCE) seront publiés demain.

La Banque centrale américaine estime que le marché du travail est solide, alors que l'inflation restait "quelque peu élevée" et que le rythme des hausses de prix "demeure élevé". Jerome Powell, président de la Réserve fédérale a déclaré : "Nous n'avons pas besoin d'agir dans la précipitation pour adapter notre politique monétaire ".

Hier, c'est la Fed qui a rendu sa décision de politique monétaire. Pour sa première décision sous le nouveau mandat de Donald Trump, la Banque centrale américaine a maintenu, à l'unanimité, ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50%, comme anticipé.

Ce jeudi, les investisseurs ont pris connaissance de la décision de politique monétaire de la BCE. Conformément aux attentes, le conseil des gouverneurs a décidé d'abaisser ses trois taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. En conséquence, les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal seront ramenés à respectivement 2,75%, 2,90% et 3,15% à compter du 5 février 2025. "Le processus de désinflation est en bonne voie", souligne l'institution.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la séance dans le vert après la baisse des taux de la BCE cet après-midi et le statu quo de la Fed hier soir. Proche des 7950 points ce jeudi, le CAC 40 a rebondi après trois séances consécutives de baisse. L’indice phare de la place parisienne a gagné 0,88% à 7941,64 points. Le SBF 120 est reparti aussi de l’avant après trois replis de suite également. L’Eurostoxx 50 a progressé de 1,03% pour inscrire un nouveau record à 5284,65 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé. Vers 17h45, le Dow Jones avance de 0,22%.

Le marché parisien rebondit après les décisions de la BCE et de la Fed

