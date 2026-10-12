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Le marché obligataire australien enregistre des ventes record en 2026, selon les données de la CBA
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 07:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stella Qiu

Le marché obligataire australien a enregistré des ventes record en 2026, les investisseurs cherchant à diversifier leurs actifs tandis que les emprunteurs tiraient parti d'un important réservoir d'épargne nationale, selon des données publiées lundi par la Commonwealth Bank of Australia.

Les analystes citent plusieurs facteurs à l'origine de cet essor, notamment les taux d'intérêt élevés , la réputation de l'Australie en tant que destination d'investissement sûre, la solidité des marchés de capitaux et des finances publiques relativement saines par rapport à des pays comme les États-Unis, le Japon et l'Europe, qui sont aux prises avec des problèmes budgétaires.

Une vague mondiale d’emprunts par les entreprises technologiques pour financer des infrastructures d’IA a également stimulé les émissions, certaines d’entre elles, comme Alphabet GOOGL.O , se tournant vers le marché australien pour diversifier leurs sources de financement.

* Les données de la CBA ont montré que le volume total des émissions obligataires avait atteint 326,7 milliards de dollars australiens (228,04 milliards de dollars) cette année, lundi, dépassant le record historique établi en 2024, lorsque les émissions obligataires s’étaient élevées à 324,7 milliards de dollars australiens.

* Au cours des neuf premiers mois de l’année, les émissions nationales ont bondi de 28 % par rapport à la même période de l’année précédente, tandis que les émissions d’obligations « Kangaroo » par des emprunteurs étrangers ont augmenté de 16,6 %.

* La taille totale du marché des titres à revenu fixe a progressé de 46 % au cours des cinq dernières années pour atteindre 2 900 milliards de dollars australiens, et la CBA prévoit qu’elle atteindra 4 000 milliards de dollars australiens d’ici 2031.

* "Tous les éléments se mettent en place pour renforcer véritablement cet appétit pour le dollar australien", a déclaré Adam Donaldson, responsable de la stratégie de marché chez CBA. "L’une des évolutions majeures de ces dernières années a été l’augmentation significative de la liquidité des obligations australiennes, ce qui donne aux investisseurs la certitude de pouvoir vendre le moment venu."

* Une étude publiée ce mois-ci par la Banque centrale d’Australie (RBA) a montré que le dollar australien s’est hissé parmi les cinq premières devises pour les émissions obligataires non gouvernementales en 2026, alors qu’il occupait habituellement la septième ou la huitième place.

* Alphabet a levé 5,5 milliards de dollars australiens en août grâce à sa première émission obligataire en dollars australiens , en émettant des obligations d’une durée maximale de 20 ans. Les offres des investisseurs ont dépassé les 18 milliards de dollars australiens, ce qui témoigne d’un fort engouement.

* Les obligations d’État australiennes ont mieux résisté que les bons du Trésor américains dans le contexte de la vague mondiale de ventes d’obligations. Les rendements des obligations australiennes à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 15 ans, mais leur écart par rapport aux bons du Trésor s’est réduit à 10 points de base, contre environ 40 points de base à la mi-septembre.

(1 dollar = 1,4327 dollar australien)

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