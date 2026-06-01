Le marché mondial des smartphones attendu en baisse record en raison de la pénurie de puces

Le marché mondial des smartphones devrait enregistrer en 2026 sa plus forte contraction annuelle jamais observée, les livraisons étant attendues en baisse de 13,9% à 1,08 milliard d'unités, a déclaré lundi Counterpoint Research, invoquant une aggravation de la pénurie de puces mémoire.

Cette prévision est plus pessimiste que celle publiée en février, qui tablait sur une baisse de 12,4%, la guerre en Iran accentuant les tensions sur l’approvisionnement mondial en puces.

UN IMPACT PLUS MARQUÉ SUR LE SEGMENT BUDGÉTAIRE

Les smartphones d'entrée de gamme sont les plus touchés, les fabricants de puces réorientant leurs capacités de production vers les composants liés à l'IA, ce qui rend les appareils les moins chers moins rentables à produire.

Les prix de gros mondiaux des smartphones ont augmenté de 14% au premier trimestre, tandis que les expéditions ont reculé de 3,1% sur un an. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les stocks constitués avant le choc d’approvisionnement s’épuisent, certains modèles vendus à moins de 150 dollars (128,77 euros) étant susceptibles de disparaître du marché.

"Les fabricants de smartphones d'entrée et de milieu de gamme sont pris en étau entre des hausses de coûts qu'ils ne peuvent absorber et des consommateurs au pouvoir d'achat limité", a déclaré Wang Yang, analyste principal chez Counterpoint, une société de recherche indépendante qui publie des données trimestrielles sur les expéditions de smartphones.

"La question n’est plus de savoir comment accroître les expéditions ou gagner des parts de marché, mais s’il est encore possible de rester présent sur le marché."

Selon Wang Yang, la pénurie de puces mémoire constitue la perturbation de l’offre la plus grave jamais connue par l’industrie des smartphones, ajoutant que les fabricants ne sont pas en mesure d’en compenser les effets par des ajustements de prix ou des modifications de produits.

LE SEGMENT PREMIUM EST PLUS RÉSILIENT

Le segment haut de gamme s'est révélé plus résilient. Apple

AAPL.O a enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre grâce à l'iPhone 17. Ses livraisons devraient rester stables en 2026 avant de progresser de 5% l'an prochain, selon Counterpoint.

Grâce à un approvisionnement en puces plus stable et à des marges plus élevées que celles de nombreux concurrents, Apple est bien placé pour gagner des parts de marché et pourrait subir moins de pression pour augmenter ses prix.

Samsung Electronics 005930.KS a maintenu ses volumes au premier trimestre et devrait enregistrer un recul limité à 4% de ses expéditions sur l’ensemble de l’année, surperformant le marché dans son ensemble grâce à un approvisionnement stable et à une gamme de produits cohérente, selon Counterpoint.

Transsion 688036.SS , fortement exposé au marché des smartphones à moins de 150 dollars, devrait subir une baisse de 32% de ses expéditions cette année. Ses concurrents Xiaomi

1810.HK et Honor, quant à eux, devraient afficher des baisses annuelles de 28% et 20% respectivement, selon Counterpoint.

(Reportage Che Pan et Casey Hall, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet )