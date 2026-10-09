Le marché haussier boursier américain, porté par l'IA, s'apprête à fêter son quatrième anniversaire

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* Le S&P 500 se maintient à des niveaux records, ayant plus que doublé depuis le creux du cycle d'octobre 2022

* Les secteurs de la technologie et des services de communication sont les seuls à avoir surperformé l'indice au cours de cette période

* La concentration dans le secteur de l'IA, le cycle de hausse des taux de la Fed et la hausse des rendements obligataires constituent des risques potentiels

par Lewis Krauskopf

Le marché haussier américain se porte bien à l’approche de son quatrième anniversaire, porté par les dépenses liées à l’IA qui stimulent les bénéfices des entreprises et la croissance économique.

Le S&P 500 .SPX se négocie à des niveaux proches de ses plus hauts historiques à l’approche du 12 octobre, date qui marquera le quatrième anniversaire du plus bas de clôture de cet indice boursier de référence pour ce cycle — signe du début de la dernière phase haussière.

La croissance fulgurante des bénéfices des entreprises — soutenue par les dépenses liées à l’expansion de l’IA et par un contexte économique solide — a contribué à alimenter la dernière phase de la remontée du marché et constitue l’une des principales raisons de l’optimisme des investisseurs pour les trimestres à venir.

Mais alors même que l’indice grimpe, des risques se profilent. Les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et la flambée des rendements des bons du Trésor américain constituent autant d’obstacles susceptibles de freiner l’élan des actions. Les marchés pourraient connaître une certaine volatilité à l’approche des élections de mi-mandat américaines du mois prochain.

La dépendance du marché vis-à-vis de l’IA est également source d’inquiétude, le moindre signe de faiblesse de cette tendance pouvant être sévèrement sanctionné.

« Le thème de l’IA est la caractéristique déterminante de ce marché haussier », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise. « Ce que l’on observe après quatre ans de marché haussier, c’est, selon moi, que l’argent facile lié à l’IA a déjà été gagné… À mesure que ce marché haussier se prolonge, la pression va s’accentuer, en particulier sur les entreprises technologiques, pour qu’elles prouvent que les dépenses qu’elles engagent aujourd’hui se traduiront bel et bien par des bénéfices. »

LA HAUSSE ACTUELLE SE SITUE DANS LA MOYENNE DES MARCHÉS HAUSSIERS

En matière de marchés haussiers, celui que nous connaissons actuellement pourrait être qualifié de « d’âge mûr ». La dernière phase haussière du S&P 500 se classe au huitième rang des marchés haussiers les plus longs depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group.

Si les experts boursiers divergent quant à la définition d’un marché haussier, une définition courante fait référence à une hausse d’au moins 20% faisant suite à une baisse d’au moins 20% par rapport à un pic.

La phase haussière actuelle affiche une hausse de 117%, ce qui en fait le sixième marché haussier le plus performant depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Quatre ans, ce n’est en aucun cas une durée effrayante pour un marché haussier », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide. « Ils ne s’achèvent pas de vieillesse; ils s’achèvent à cause d’une maladie. »

LA TECHNOLOGIE ET L’IA AU CŒUR DE LA HAUSSE

L’IA a dominé la dernière vague haussière, le lancement de ChatGPT ayant eu lieu environ un mois après le début du marché haussier. Les entreprises américaines affichent une croissance massive de leurs bénéfices, les résultats du S&P 500 devant progresser de plus de 35% cette année, stimulés par les dépenses d’investissement des « hyperscalers » pour la construction de centres de données.

Oxford Economics estime qu’environ un tiers de la croissance économique récente aux États-Unis provient de l’IA, ce chiffre incluant l’impact net des investissements directs destinés à soutenir l’expansion des infrastructures d’IA, ainsi qu’une partie de la contribution de l’effet de richesse lié aux gains boursiers, qui stimule les dépenses de consommation.

« On constate que le thème de l’IA se reflète dans l’économie et dans les bénéfices des entreprises », a déclaré M. Saglimbene.

Parmi les 11 secteurs du S&P 500, seuls les secteurs de la technologie et des services de communication — qui regroupent les géants de l’IA à très forte capitalisation que sont Alphabet

GOOGL.O et Meta Platforms META.O — ont enregistré des hausses plus importantes que l’indice lui-même pendant cette phase haussière.

La capitalisation boursière de Nvidia NVDA.O — dont les puces d’IA ont fait de l’entreprise le symbole de cette ère technologique — a grimpé en flèche, passant de 286 milliards de dollars le 12 octobre 2022 à 5.800 milliards de dollars. Elle est devenue la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière. Treize entreprises américaines affichent une capitalisation boursière d’au moins 1.000 milliards de dollars — toutes, sauf deux, appartiennent au secteur technologique ou sont fortement exposées à l’IA.

LE RISQUE DE CONCENTRATION S'ACCROÎT AVEC LA DOMINANCE DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE

Les hausses enregistrées par les actions des géants de la technologie et de l’IA leur confèrent une influence plus importante sur les principaux indices boursiers, mais les rendent également trop concentrées. Selon J.P. Morgan Asset Management, la pondération des 10 premières entreprises du S&P 500 est passée d’environ 28% en octobre 2022 à environ 40%.

« Cela reflète la solidité des fondamentaux et la surperformance des bénéfices, mais cela comporte également certains risques », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en chef des investissements mondiaux chez Edward Jones. « Le risque de concentration réside dans le fait que, si le thème dominant perd de son attrait, les portefeuilles pourraient en subir les conséquences de manière disproportionnée. »

Un autre risque réside dans le récent revirement de la Fed en faveur de hausses de taux, la banque centrale américaine cherchant à faire baisser une inflation élevée. Un resserrement de la politique monétaire pourrait ralentir l’économie, peut-être de manière sévère. En effet, le dernier marché baissier qui a conduit au creux d’octobre 2022 a coïncidé avec un cycle de hausses de taux brutales.

Les hausses de taux expliquent également la forte hausse des rendements des bons du Trésor. Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans oscillait autour de 5,2%, après avoir récemment atteint son plus haut niveau en 24 ans.

La hausse des rendements constitue un frein pour les actions, notamment en raison d’une concurrence potentiellement accrue des obligations en matière d’investissement.

M. Kourkafas a déclaré qu’Edward Jones restait surpondéré en actions, mais que la recommandation était moins agressive qu’auparavant, le stratège soulignant l’attrait croissant des titres à revenu fixe.

« Nous continuons de penser que le marché haussier n’est pas sur le point de prendre fin… mais il nous semble logique de réduire quelque peu l’exposition au risque », a-t-il déclaré.