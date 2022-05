Le marché français du Label ISR serait beaucoup plus petit qu'affiché

(NEWSManagers.com) - Une nouvelle étude à charge contre le Label ISR vient de sortir. Cette fois il s'agit du cabinet de conseil Axylia, fondé par Vincent Auriac, pour qui le marché des fonds labellisés ISR pèserait moins de 10% du marché de la gestion collective française au lieu des 31% calculables sur la base des chiffres officiels. Pour arriver à ce décompte, Axylia se base sur deux grands postulats qui se veulent un meilleur reflet de la réalité du marché.

Le premier est que les fonds labellisés ISR comprennent à la fois des fonds de droit français et étrangers qui sont comptabilisés pour la totalité de leurs encours. Or si cela parait normal pour les fonds de droit français, cela l'est moins pour ceux de droit étranger dans la mesure où ces fonds sont créés pour une clientèle internationale. Le cabinet de conseil estime donc qu'il faut retirer la clientèle étrangère des encours de ces fonds car ils n'achètent pas le véhicule pour son label français (presque chaque grand pays de gestion ayant son propre label). Le calcul exact étant impossible à faire en raison du manque de données, il se base sur les chiffres de l'Efama qui évaluent à 25% la part des clients français dans les fonds européens. "Le marché français du label ISR serait donc artificiellement gonflé de 190 milliards d'euros", note Vincent Auriac.

Deuxième postulat : les fonds monétaires ne peuvent pas être considérés comme de vrais fonds ISR puisqu'il n'y a pas d'engagement possible de la part du gestionnaire par le vote aux assemblées générales (il détient de la dette et non pas du capital). En outre, les fonds monétaires contiennent largement des titres de court terme et qui sont émis pas des banques et plus rarement par des entreprises non financières. Or, les fonds monétaires représentent 60% des encours des fonds labellisés ISR de droit français. Un an auparavant, c'était seulement 30% et un an encore avant zéro. A noter également, qu'aucune société de gestion étrangère n'a cherché à faire labelliser de fonds monétaires, l'exercice étant donc typiquement français et à mettre à l'actif essentiellement d'Amundi. Un élément qui avait soulevé aussi en 2020 la colère du FIR dans un raport d'étude. Or selon Axylia, les fonds monétaires labellisés représenteraient un total de 263 milliards d'euros des fonds labellisés.

Conclusion: le marché des fonds labellisés ISR en France n'est pas de 700 milliards comme affiché fin 2021, mais de seulement 216 milliards, soit moins du tiers des chiffres publiés par le Label.