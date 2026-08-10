Le marché du travail américain tient mieux que ne le suggère le NFP

Le marché du travail américain a créé la surprise en juillet avec la destruction de 23 000 emplois non agricoles, loin de l'image de résilience renvoyée ces derniers mois.

Le constat paraît d'autant plus préoccupant que les chiffres de mai et juin ont été révisés à la baisse de 103 000 emplois au total. Les créations de mai ont ainsi été ramenées de 129 000 à 63 000 (-66 000), et celles de juin de 57 000 à seulement 20 000 (-37 000). Cette faiblesse apparente masque toutefois plusieurs éléments nettement plus rassurants dans le détail du rapport.

Tout d'abord, l'essentiel des destructions d'emplois provient du secteur public, où l'éducation des collectivités locales a perdu 50 000 postes, un mouvement susceptible d'avoir été amplifié par des effets saisonniers liés à la période estivale. L'emploi privé a pour sa part progressé de 30 000 postes en juillet, soutenu notamment par la construction et la santé, tandis que les loisirs et l'hôtellerie ont perdu 40 000 emplois.

Surtout, l'enquête auprès des ménages ne signale pas de nette dégradation, puisque le taux de chômage a même reculé de 4,2% à 4,1%. Certes, cette baisse intervient alors que le taux de participation à la population active s'est sensiblement replié ces derniers mois, mais ce recul semble principalement lié au vieillissement de la population et au retrait du marché du travail des actifs les plus âgés. Chez les 25-54 ans, généralement considérés comme le coeur de la population active, la situation reste beaucoup plus stable, avec un taux de participation qui fluctue entre 83% et 84% depuis près de trois ans.

Enfin, le rapport confirme que le marché du travail ne constitue plus une source évidente de pressions inflationnistes. La hausse du salaire horaire moyen a ralenti à 3,2% sur un an, soit un rythme désormais similaire à celui observé avant la pandémie. A la suite de la publication, la probabilité implicite d'une hausse de taux de 25 points de base de la Fed en septembre est tombée à 44%, contre 55% la veille et 67% une semaine auparavant. L'attention se tourne désormais vers les chiffres de l'IPC de juillet, attendus la semaine prochaine.