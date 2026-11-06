Le marché du travail américain se redresse grâce à une forte hausse de la création d'emplois ; le taux de chômage recule à 4,1 %

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(Ajoute des détails tirés du rapport et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Les emplois non agricoles ont augmenté de 165 000 en octobre, dépassant largement les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 65 000

* L'économie a créé 84 000 emplois de plus en août et septembre que ce qui avait été initialement annoncé

* Le taux de chômage recule à 4,1 % alors même que la population active s'est élargie

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est accélérée en octobre et le taux de chômage est tombé à 4,1 %, ce qui suggère que le marché du travail pourrait se renforcer après avoir connu un ralentissement au milieu de l'été, et maintient la Réserve fédérale sur la voie d'une hausse des taux d'intérêt en décembre.

Le rapport sur l’emploi du ministère du Travail, très suivi, publié vendredi, a également révélé que l’économie avait créé 84 000 emplois de plus en août et septembre que ce qui avait été initialement annoncé. La baisse du taux de chômage, qui s’élevait à 4,2 % en septembre, s’est produite malgré l’arrivée de nouveaux actifs sur le marché du travail, probablement dans le but de se prémunir contre la hausse du coût de la vie résultant du conflit au Moyen-Orient.

Ce rapport meilleur que prévu fait suite aux données publiées cette semaine, qui indiquaient une hausse des offres d’emploi en septembre; cette évolution, combinée à un nombre de licenciements historiquement bas, fait planer la menace d’un resserrement du marché du travail.

"Le marché du travail s’emballe à tous les niveaux, ce qui confirme notre opinion selon laquelle la Fed relèvera à nouveau son taux directeur en décembre", a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef chez Nationwide.

Les emplois non agricoles ont bondi de 165 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 60 000 en septembre, a indiqué le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression de 65 000 emplois, après une hausse initialement annoncée de 29 000 en septembre.

Les estimations variaient entre 35 000 et 125 000 emplois. Les créations d’emplois du mois d’août ont été révisées à la hausse, passant de 133 000 à 186 000. La croissance de l’emploi s’est établie en moyenne à 137 000 au cours des trois derniers mois, contre une perte moyenne de 45 000 au cours de la même période en 2025. Certains économistes se sont montrés sceptiques quant à ce regain de vigueur du marché du travail.

"Les récentes améliorations de la situation de l’emploi sont en grande partie liées à une forte hausse des dépenses du gouvernement fédéral au troisième trimestre, ainsi qu’à une augmentation sans précédent des dépenses électorales, qui se seraient élevées à près de 12 milliards de dollars sur une période relativement courte, d’août à octobre", a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College.

La hausse généralisée des effectifs observée le mois dernier a été tirée par le secteur des services professionnels et aux entreprises, qui a créé 70 000 emplois, un chiffre bien supérieur à la progression mensuelle moyenne de 15 000 enregistrée au cours des 12 derniers mois. Ces emplois concernaient les services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que les services administratifs et d’appui, la gestion des déchets et les services d’assainissement.

L’emploi dans le secteur de la santé a progressé de 42 000 postes, principalement dans les hôpitaux et les services de soins à domicile. Le secteur des transports et de l’entreposage a créé 25 000 postes, dont la majorité concernait des coursiers et des messagers, en phase avec la forte demande intérieure.

Les effectifs du secteur manufacturier ont augmenté de 19 000 emplois, répartis entre les produits informatiques et électroniques, les machines et les métaux de base. Ces hausses sont probablement liées au développement de l’intelligence artificielle. Des hausses modestes de l’emploi ont été observées dans les secteurs du commerce de détail, des activités financières et de l’administration publique.

LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION PERD DES EMPLOIS

Le secteur de la construction a perdu 3 000 emplois, dont la majeure partie concernait des entrepreneurs spécialisés dans le bâtiment résidentiel. L’emploi dans la construction résidentielle a également reculé dans un contexte de taux hypothécaires élevés, qui ont freiné la construction de logements. Les travaux de rénovation résidentielle ont également affiché une tendance à la baisse.

L’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie a reculé de 13 000 postes, principalement dans le secteur de l’hébergement et de la restauration. La part des secteurs ayant enregistré une croissance le mois dernier est passée de 54,2 % en septembre à 57,6 %. La durée hebdomadaire moyenne du travail est restée inchangée à 34,4 heures.

Les marchés financiers ont intégré une probabilité d’environ 80 % d’une hausse des taux lors de la réunion de la banque centrale américaine le mois prochain, contre 66,9 % jeudi, selon l’outil FedWatch du CME.

La Fed a maintenu la semaine dernière son taux directeur au jour le jour , dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %. Le rapport sur l’inflation des prix à la consommation du mois d’octobre, qui sera publié mardi prochain, pourrait fournir davantage d’indices sur l’orientation de la politique monétaire début 2027. Les économistes surveillent également le marché boursier après la chute du secteur technologique jeudi, sur fond de craintes qu’un Congrès à majorité démocrate n’entraîne un durcissement de la réglementation en matière d’intelligence artificielle.

Les actions à Wall Street s'échangeaient en hausse. Le dollar s'est apprécié face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté.

Les économistes estiment que l’économie doit créer au moins 40 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l’on appelle le "taux d’équilibre" a baissé par rapport aux quelque 150 000 emplois créés en 2024, en raison de la diminution de la population active liée à la politique restrictive de l’administration Trump en matière d’immigration.

L’emploi des ménages, un indicateur volatil, a augmenté de 463 000 en octobre, dépassant les 421 000 personnes qui ont rejoint la population active. Environ 1,589 million de personnes ont rejoint la population active au cours des trois derniers mois, portant le taux d’activité à 61,9 %, contre 61,6 % en août. Mais bon nombre d’entre elles, pour la plupart des personnes qui réintègrent le marché du travail, n’ont pas trouvé d’emploi.

Les jeunes adultes se sont retrouvés pratiquement exclus du marché du travail, l’intelligence artificielle ayant supprimé certains postes de débutants.

La durée médiane du chômage a bondi à 11,9 semaines, son plus haut niveau depuis novembre 2021, contre 11,5 semaines en septembre. Le nombre de personnes travaillant à temps partiel pour des raisons économiques a augmenté le mois dernier, passant de 339 000 à 4,84 millions.

Un indicateur plus large du chômage, qui inclut les personnes souhaitant travailler mais ayant renoncé à chercher un emploi, ainsi que celles travaillant à temps partiel faute de pouvoir trouver un emploi à temps plein, a augmenté, passant de 7,6 % en septembre à 7,9 %. Le nombre historiquement bas de licenciements a stabilisé le marché du travail.

Bien que les embauches reprennent, elles restent à la traîne par rapport à la croissance économique , le produit intérieur brut ayant progressé à un taux annualisé de 3,4 % au troisième trimestre. Selon les économistes, l’incertitude liée au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, ainsi que l’impact de l’IA sur les besoins en personnel, ont rendu les entreprises réticentes à augmenter leurs effectifs.

"Plus d’un quart des chômeurs étaient à la recherche d’un emploi depuis six mois ou plus en octobre, une proportion rarement observée en dehors des périodes suivant une récession", a déclaré Cory Stahle, économiste senior chez Indeed Hiring Lab. "Et même lorsque les employeurs embauchent, les données sur les offres d’emploi suggèrent qu’ils privilégient de plus en plus l’expérience, laissant aux personnes en début de carrière encore moins de possibilités d’accès au marché du travail."

La croissance des salaires s’est maintenue à un rythme modéré, progressant de 3,1 % sur les douze mois clos en octobre, après une hausse de 3,2 % en septembre. Si cela a mis en évidence la dynamique désinflationniste émanant du marché du travail, cela a également illustré l’érosion continue des revenus des ménages. Les prix à la consommation ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel en septembre.

Le mécontentement face à l’inflation a conduit le Parti républicain du président Donald Trump à perdre le contrôle du Congrès au profit des démocrates lors des élections de mi-mandat de mardi.

"Le public américain continuera à considérer avec scepticisme l’expansion économique actuelle, qui profite principalement aux ménages les plus aisés et aux entreprises tirant parti d’une forte demande sous-jacente et d’investissements non résidentiels soutenus", a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef chez RSM.