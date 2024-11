"Le marché du travail américain est en ralentissement "(Pimco)

(AOF) - "Le rapport d'octobre sur l'emploi, bruyant et perturbé, est conforme à notre vision d'un marché du travail américain en ralentissement. L'emploi n'a augmenté que de 12 000 en octobre, les grèves et les ouragans ayant fortement pesé sur les embauches", commente Tiffany Wilding, économiste chez Pimco. Elle estime que le Fed va suivre un rythme progressif de réduction des taux directeurs, avec une baisse de 25 points de base, et probablement, mais sans certitude, une autre baisse de 25 points de base en décembre.

"Bien que l'économie américaine ait montré une résilience remarquable dans l'ensemble, nous pensons que ce rapport d'emploi plus faible rappelle que les marchés ne sont pas préparés à un scénario baissier potentiel pour l'économie américaine, qui nécessiterait des réductions de taux plus agressives de la part de la Fed", conclut Tiffany Wilding.