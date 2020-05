[Le marché du lundi] isr- Tacle sur les rémunérations

François LETT, Directeur du développement éthique et solidaire



Covid-19 oblige, le gouvernement a pris par ordonnance plusieurs dispositions pour adapter les règles de convocation, d'information, de réunion et de délibération des assemblées générales françaises en 2020. Traditionnellement, à chaque printemps, les assemblées générales (AG) sont un temps fort du dialogue entre les entreprises et leurs actionnaires. Exceptionnellement cette année elles se tiendront à huis clos pour cause de confinement généralisé lié à la propagation du Coronavirus.

Les actionnaires peuvent certes voter à distance, ou donner procuration au président, et les entreprises procéder par visio-conférence pour que les actionnaires puissent assister à cette grand-messe. Mais pas question d'y participer de manière active en posant des questions orales de chez soi, comme cela était la pratique lors de la tenue physique de ces AG.