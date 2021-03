[Le marché du lundi] isr - Les sociétés pétrolières protègent leurs dividendes

Cesare VITALI,

Responsable ISR



2020 s'est révélée être une année de forte crise pour les sociétés pétrolières : le ralentissement économique global dû à la pandémie de la Covid-19, la baisse de la consommation mondiale de pétrole (-9% par rapport à 2019) et l'effondrement du cours du baril, qui est passé de 70 dollars à moins de 30 dollars au deuxième trimestre 2020, ont bousculé considérablement l'écosystème de cette industrie.

Les cinq majors (Royal Dutch Shell, ExxonMobil, BP, Total, Chevron) ont enregistré 77 milliards de dollars de pertes globalement sur l'année. Ces sociétés ont de plus décidé de comptabiliser d'importantes dépréciations d'actifs pétroliers et gaziers en 2020. Les majors ont par conséquent vu leurs résultats annuels s'effondrer.