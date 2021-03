[Le marché du lundi] isr - Les dirigeants des grandes sociétés américaines critiqués pour leurs rémunérations

Cesare VITALI,

Responsable ISR



L'enjeu des rémunérations des dirigeants des grandes sociétés devient de plus en plus important, particulièrement dans un contexte de crise qui accentue les inégalités sociales.

Malgré la crise sociale et financière, les rémunérations des dirigeants des sociétés américaines continuent d'augmenter, sans être pour autant toujours directement alignées avec la performance financière des sociétés mêmes. De plus, les écarts entre le montant des rémunérations des présidents / CEO avec celles des leurs salariés s'élargissent.