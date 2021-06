[Le marché du lundi] isr - Le rapport roboratif de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) contre les énergies fossiles

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



« Ce rapport est l'une des entreprises les plus importantes et difficiles dans l'histoire de l'Agence Internationale de l'Energie. », a déclaré Fatih Birol, directeur de l'AIE, dans sa préface au rapport « Net Zero Emissions by 2050 » publié le 18 mai 2021. Il concrétise un changement comportemental profond de l'AIE, longtemps accusée d'ambivalence car prétendant lutter contre le changement climatique tout en

dénonçant le risque de sous-investissement dans le pétrole et le gaz