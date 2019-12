[Le marché du lundi] isr : Le grand déphasage des pays du G20 avec l'accord de Paris

François Lett, Directeur du développement éthique et solidaireMalgré le poids gigantesque qui pèse sur eux pour la réussite de la transition climatique, les vingt pays les plus avancés économiquement n'arrivent toujours pas à contenir leurs émissions de CO2. En effet, pas moins de 80% du CO2 rejeté chaque année dans l'atmosphère leur est imputable. Les émissions de CO2 du G20 liées à l'énergie ont augmenté globalement de 1,8% en 2018, rappelle le « Brown to Green Report 2019 », publié en novembre 2019 et rédigé par un collectif de 14 centres de recherche et de réflexion sur le climat associé à la Banque Mondiale. Plus grave, le diagnostic sur « l'absence de signes d'un pic des émissions qui pourrait être atteint dans les prochaines années », relevé par le rapport. Pour quelle raison ? Croissance économique oblige, la production des matières premières fossiles que sont le gaz, le pétrole et le charbon, est repartie à la hausse dans neuf pays du G20. Hors, pour conserver une chance de ne pas franchir la barre des 2°C, ces rejets devraient être réduits de 25% d'ici à 2030, par rapport à leur niveau de 2018 (soit une baisse de 2,7% par an), et chuter de 55% pour que le seuil de 1,5°C ne soit pas dépassé (soit - 7,6% par an). Sans cela, la température du globe pourrait atteindre + 3,9°C d'ici à la fin du siècle.