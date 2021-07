[Le marché du lundi] isr - La pression climatique s'intensifie sur les pouvoirs publics

François LETT

Directeur du département éthique et solidaire



Le Haut conseil pour le climat (HCC) vient de rendre public et de transmettre au gouvernement son rapport annuel qui fait le point sur les émissions de carbone de la France par rapport aux objectifs de sa stratégie bas-carbone (SNBC). Le rapport « Neutralité carbone 2021 » constate une amélioration mitigée du rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Celui-ci s'est accentué en 2019 (moins 1,9 %) en raison de la pandémie, mais doit encore pratiquement doubler d'ici 2021 pour s'aligner avec les objectifs climatiques. Le HCC estime que les politiques publiques de réduction des émissions prévues par la stratégie nationale bas-carbone sont insuffisantes, alors que les objectifs européens de moins 55 % d'ici 2030 vont exiger de nouveaux efforts au niveau national. La réduction des émissions devra atteindre au moins 3,0 % dès 2021 et 3,3 % en moyenne sur la période du troisième budget carbone (2024-2028).