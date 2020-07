[Le marché du lundi] ISR - Hydrogène renouvelable : la clé d'une énergie verte en Europe

Cesare VITALI, Responsable ISR



Le 8 juillet 2020, la Commission européenne a présenté un plan audacieux de développement sur l'hydrogène vert qui, selon Bruxelles, doit devenir un outil clé et stratégique pour « décarboner » l'économie et l'énergie en Europe afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

L'hydrogène peut être utilisé comme matière première, comme carburant et comme solution de stockage d'énergie.

Il trouve de nombreuses applications dans les secteurs de l'industrie, des transports, de la construction et de l'électricité.

Surtout, son utilisation ne cause pratiquement pas d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. L'hydrogène vert peut donc contribuer à la « décarbonisation » des secteurs qui peinent à réduire leurs émissions et dans lesquels cette réduction est urgente, comme la sidérurgie ou encore les transports aérien et maritime. Par exemple, pour réduire les émissions de production d'acier, l'hydrogène peut être injecté directement dans les hauts-fourneaux en remplacement partiel du

charbon.